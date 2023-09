Frau findet durch Zufall alte Eurojackpot-Quittung – und wird Multi-Millionärin

Von: Simon Stock

Eine Gelegenheitsspielerin findet durch Zufall ihren alten Eurojackpot-Wettschein wieder. Als sie ihn kontrollieren lässt, wird klar: Sie ist Multi-Millionärin. Eine unfassbare Geschichte.

Hamm - Hm, eine alte Eurojackpot-Quittung - ob ich wohl was gewonnen habe? Eine Frau aus Schwaben stellte sich genau diese Frage, nachdem sie in ihrer Wohnung den zwei Wochen alten Zettel gefunden hatte. Die Antwort, die sie in der Lotto-Annahmestelle erhielt, war wie ein Schock, berichtet wa.de. Danach ging sie erst einmal zur Arbeit. „Konzentrieren konnte ich mich aber nicht.“

Frau findet durch Zufall alte Eurojackpot-Quittung - und wird Multi-Millionärin

Es ist eine unfassbare Geschichte. Die 50-Jährige spielt Mitte August 2023 erst zum zweiten Mal in ihrem Leben Eurojackpot, setzt auf die Zahlen 2, 16, 22, 28, 46 sowie die Eurozahlen 4 und 8. Und genau diese Zahlen werden bei der Freitag-Ziehung am 18. August gezogen. Die Wahrscheinlichkeit dafür steht bei 1:140 Millionen.

Noch am Abend der Ziehung ist europaweit klar: Jemand hat die Gewinnklasse abgeräumt und hat zehn Millionen Euro abgesahnt. Nur der Gewinnerin ist das nicht klar. Sie kümmert sich nach der Ziehung nicht sofort um die Kontrolle ihres Wettscheins. „Ich bin keine regelmäßige Spielerin“, wird die neue Multi-Millionärin in einer Mitteilung der Lottozentrale Bayern zitiert.

Eurojackpot-Gewinnerin geht nach dem Schock erstmal zur Arbeit

Erst als ihr die Spielquittung wieder in die Hände fiel, ließ die 50-Jährige den Schein in einer Lotto-Annahmestelle auf einen möglichen Gewinn überprüfen. „Als auf dem Bildschirm das Wort ,Zentralgewinn‘ auftauchte und ich die Gewinnquoten anschaute, wurde mir klar, dass ich um zehn Millionen Euro reicher bin“, sagt sie. Wie unter Schock geht die Angestellte danach zur Arbeit.

Erst später weihte sie ihre Eltern ein. Ihr Vater schaute sich die Gewinnquoten an und freute sich – obwohl er nicht sofort erfasst, um welche Wahnsinnssumme es geht. „Er hatte beim Überfliegen der Quoten ein paar Nullen übersehen und dachte zunächst, ich habe 10.000 Euro gewonnen. Bis ich ihn aufklärte, dass es drei Nullen mehr sind“, sagt die glückliche Gewinnerin. Welche Träume sie sich von dem Geld erfüllt, weiß sie noch nicht. Vielleicht kommt sie ja zu dem Schluss, dass es ganz nett wäre, nicht mehr zur Arbeit zu gehen.

Trotz der mathematisch geringen Chancen auf einen Millionengewinn: Regelmäßig macht der Eurojackpot Menschen zu Millionären. Bei der Eurojackpot-Ziehung am 08.11.2022 wurde ein deutscher Lotto-Rekord erreicht: 120 Millionen Euro gingen nach Berlin. Und das war nicht das einzige Mal, dass der Hauptgewinn nach Deutschland ging. Im Juni 2023 knackte ein Spieler den Rekord-Jackpot mit einem Einsatz von lediglich 10 Euro.