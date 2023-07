Charaktereigenschaften der Jungfrau: Ein Sternzeichen so verlässlich wie ein Uhrwerk

Von: Romina Kunze

Ordnung ist das halbe Leben, so sagt man. Auf kaum ein Sternzeichen trifft das Sprichwort so zu, wie auf die Jungfrau. Allerdings sollte sie nicht nur darauf reduziert werden.

Die Jungfrau ist das sechste Sternzeichen im Tierkreis und umfasst alle Personen, die zwischen dem 23. August und 22. September geboren wurden. Ihnen wird Gewissenhaftigkeit, aber auch pedantischer Perfektionismus nachgesagt. Sie gelten als zuverlässig und besonders gut organisiert im Privat- sowie Berufsleben. Ihr Herz verschenken Jungfrauen mit bedacht, für impulsive Liebschaften sind sie weniger zu haben. Für sie gilt in der Liebe: Tiefe Verbundenheit, statt Hals über Kopf.

Kopflastiges Sternzeichen, das dennoch kräftig mitanpackt: Die Stärken der Jungfrau

Analytisch: Die Jungfrau hat ein reflektierendes Wesen. Sie geht Dinge rational und strukturiert an. Dank ihres Scharfsinns schafft sie es, Probleme rasch zu erkennen und ist dadurch in der Lage, effektive Lösungen zu finden.

Zuverlässig: Jungfrauen sind äußerst verantwortungsbewusst. Sie erfüllen ihre Verpflichtungen gewissenhaft und bauen aufgrund ihrer hohen Sorgfalt und Genauigkeit in vielen Lebensbereichen Vertrauen auf.

Fleißig: Sehen Jungfrauen gewissen Aufgaben entgegen, so gehen sie diese äußerst diszipliniert an und scheuen nicht vor übermäßigen Anstrengungen zurück. Sie setzen sich selbst hohe Maßstäbe und haben eine ausgeprägte Arbeitsmoral.

Hilfsbereitschaft: Jungfrauen stellen sich selbst oftmals hinten an. Sie sind aufmerksam und bemühen sich, anderen zu helfen, indem sie Ratschläge geben oder ihren Mitmenschen aktiv unter die Arme greifen.

Ehrgeizig oder schon perfektionistisch? Diese Schwächen haben Jungfrauen

Kritisch: Ihr hoher Ehrgeiz führt manchmal dazu, dass Jungfrauen Dinge zu streng beurteilen. Sowohl mit sich selbst als auch mit anderen gehen sie dann zu hart ins Gericht.

Übervorsichtig: Die Jungfrau kann bisweilen zu behutsam agieren und dadurch zögerlich erscheinen. Sie analysiert oft Situationen so ausgiebig, dass es ihr schwerfällt, sich zu entscheiden.

Pedantisch: Aufgrund ihres hohen Anspruchs an Genauigkeit und Perfektionismus können Jungfrauen manchmal kleinlich und engstirnig sein. Ihre Detailverliebtheit lässt sie mitunter den Fokus auf das Große und Ganze verlieren.

Empfindsam: Obwohl sie selbst eher kritisch sind, können Jungfrauen gleichzeitig dünnhäutig gegenüber Kritik an ihnen reagieren. Selbst objektives Feedback nehmen sie sich derart zu Herzen, dass sie sich dadurch verletzt fühlen können.

Nichts für flüchtige Bekanntschaften: Liebe und Freundschaft der Jungfrau geht tiefer

In der Liebe ist die Jungfrau oft vorsichtig und nimmt sich Zeit, um eine tiefe Verbindung aufzubauen. Das Sternzeichen sucht sich einen Partner, der sie einerseits fordert, auf der anderen Seite aber auch ihre Sinnlichkeit und ihre emotionale Seite versteht und schätzt. Jungfrau-Geborene gelten als treue und loyale Partner, die sich etwas Festes wünschen.

Was für die Liebe gilt, trifft unter Jungfrauen auch bei der Freundschaft zu. Für ihre Liebsten investiert das Sternzeichen viel Zeit und Energie, um ein gefestigtes Verhältnis aufzubauen und zu erhalten. In Krisenzeiten stehen sie ihren Freunden stets mit Rat und Tat bei, ganz ähnlich wie es auch Widder-Geborene tun.

Jungfrauen sind Arbeitstiere - doch fordert das Sternzeichen manchmal zu viel

In der Arbeitswelt verhelfen der Jungfrauen ihre ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, ihre Gewissenhaftigkeit und ihre praktische Veranlagung in vielen Bereichen zum Erfolg. Ihr Streben nach Perfektion und Detailgenauigkeit macht sie zu wertvollen Teammitgliedern, kann aber auch das Verhältnis zu Kollegen strapazieren, da Jungfrauen nicht nur viel von sich selbst fordern.

Sie glänzen vor allem in jenen beruflichen Bereichen, in denen auf eine gewisse Art ein hohes Maß an Disziplin und Struktur benötigt wird. Sei es durch ein hohes Lernpensum, wie beispielsweise bei einem Medizin- oder Jura-Studium, oder weil es strikt Arbeitsabläufe einfordern, etwa in der Verwaltung oder Buchhaltung.

Verlässlich, nicht nur im Beruf: Werden sie gebraucht, sind Jungfrauen immer für ihre Mitmenschen da und spenden bei Kummer Trost. © Antonio Guillem/Imago

So agiert das Sternzeichen Jungfrau als Mann und als Frau

Der männliche Jungfrau-Geborene ist ein äußerst zuverlässiger und verantwortungsbewusster Partner. Er sucht nach einer stabilen und liebevollen Beziehung, in der er seine praktische Hilfsbereitschaft zeigen kann. Er ist oft analytisch und praktisch veranlagt, was ihm in beruflichen Angelegenheiten zugutekommt.

Das weibliche Pendant ist gewissenhaft und praktisch veranlagt. Die Jungfrau-Geborene ist häufig organisiert und kann gut mit Details umgehen. Sie schätzt Loyalität und Stabilität in ihren Beziehungen und ist eine liebevolle und unterstützende Partnerin. In der Arbeitswelt sticht sie als eine hingebungsvolle Mitarbeiterin heraus.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Romina Kunze bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.