„Ich bin schwanger mit dem Baby meines Sohnes“ – 56-Jährige trägt eigenes Enkelkind aus

Von: Ines Baur

Das Ultraschallbild eines sechs Monate alten Fötus im Mutterleib (Smbolbild). © Westend61/imago

Sie ist 56 Jahre alt. Sie ist schwanger. Und das kleine Mädchen, das sie austrägt ist nicht ihre Tochter. Sondern ihre Enkelin.

Utah/USA - Cambria (30) ist seit der Geburt ihres zweiten Zwillingspaares vor gut einem Jahr unfruchtbar. Die junge Frau musste eine Hysterektomie (Gebärmutterentfernung) vornehmen lassen. Doch Cambria und ihr Mann Jeff hätten sich weitere Kinder gewünscht, schreibt die New York Post. Doch wie es gehen könnte, da seien sie sich nicht sicher gewesen. Schließlich hat Cambrias Schwiegermutter Nancy den beiden angeboten, als Leihmutter zu fungieren.

Leihmutterschaft: Embryonen waren bereits vorhanden

Als Leihmutter erhält die Frau am sogenannten „Transferday“ eine befruchtete Eizelle eingesetzt. In Nancys Fall erhielt sie die befruchtete Eizelle von ihrer Schwiegertochter. Bei einer Leihmutterschaft ist es relevant, dass die Eizelle nicht von der Leihmutter selbst stammt, sondern von einer Spenderin. Das wissen auch zwei Oberbayern, die dank einer Leihmutter in den USA Papas geworden sind.

Cambria und Jeff hatten von Anfang an Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. So unterzog sich das Paar wegen ihres unerfüllten Kinderwunschs mehrere Jahre der Prozedur einer künstlichen Befruchtung, einer sogenannten In-vitro-Fertilisationsbehandlung. In Deutschland werden diese recht kostspieligen Kinderwunschbehandlungen vom Staat gefördert und unterstützt. Cambrias Behandlung war erfolgreich, sie gebar vor drei Jahren das erste Mal Zwillinge, Vera und Ayva. Und kurze Zeit später wurden die beiden nochmals - dank künstlicher Befruchtung - Eltern von Zwillingen. Diseal und Luka, heute elf Monate alt.

Doch diese zweite Geburt verlief traumatisch für die Gebärende. Cambria musste eine Hysterektomie vornehmen lassen und kann seitdem keine Kinder mehr austragen. Allerdings hatte das Paar wegen der Fertilisationsbehandlung noch eingefrorene Embryonen „übrig.“ „Sie hatten sieben Embryonen, um es mit der künstlichen Befruchtung zu versuchen“, erzählt Schwiegermutter Nancy. Und sie hätten beschlossen, alle zu befruchten.

Oma als Leihmutter: „Das Schönste, was es gibt“

Nun war es Cambria nach der Entfernung der Gebärmutter unmöglich, ihre eigenen Kinder auszutragen, erzählt Nancy gegenüber der Daily Mail. „Und ein paar Monate später hatte ich das Gefühl, dass ich ihr anbieten sollte, es zu tun.“ So hat sie sich den beiden als Leihmutter zur Verfügung gestellt. Auch wenn sich Nancy mit ihren 56 Jahren zunächst unsicher war, ob sie in ihrem Alter nochmal ein Kind austragen könnte. Doch die Ärzte gaben grünes Licht. Nancy begann im Januar 2022 mit der Hormonbehandlung, bei der sie sich zwölf Wochen lang täglich Hormone spritzte, unterstützt von ihrem Mann und Jeffs Vater Jason (59), einem Optiker.

Der Embryotransfer war erfolgreich. Das Baby - es soll ein Mädchen werden - wird voraussichtlich im November zur Welt kommen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 56 Jahren schwanger sein würde“, sagt die Mutter-Schwiegermutter-Oma laut Dailymail. „Aber es ist das Schönste, was es gibt.“

Schwiegermutter-Leihmutter – auch ein Name für das Baby steht schon fest

Wie die glückliche Familie via Social Media bekannt gibt, hat das Kind auch bereits einen Namen.

Bei der Geburt möchte Nancy, dass ihr Mann, ihre Schwiegertochter und ihr Sohn im Kreißsaal mit dabei sind.

Leihmutterschaft, Schwangerschaft und Abtreibungen in den USA

