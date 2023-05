Weil ihnen die Schweiz zu teuer ist: Ehepaar wandert kurzerhand nach Deutschland aus

Von: Felina Wellner

Ein Schweizer Ehepaar verkauft seine Wohnung und lässt sich in Deutschland nieder. Das Leben in der Schweiz war zu teuer.

Barnim – In Deutschland startet ein Schweizer Ehepaar startet seinen neuen Lebensabschnitt. Gudrun und Roland Z. können sich das Leben in ihrer Heimat Schweiz nicht mehr leisten. Der Grund: Nachdem Gudrun (68) in Rente gegangen ist und ihrem Ehemann (61) coronabedingt die Kunden seiner kleinen Caravan-Firma weggebrochen sind, verkauften sie ihre Eigentumswohnung im Schweizer Nürensdorf. Das Paar teilte ihre Geschichte mit der Schweizer Tageszeitung Blick.

Schweizer Ehepaar wandert wegen Geldsorgen nach Deutschland aus

Senioren auf der Suche nach paradiesischen Orten für ihre Rente sind kein Einzelfall. Für Gudrun und Roland gab es einen anderen Grund, ihre Heimat in der Schweiz zu verlassen: Geldsorgen.

„Wir entschieden uns damals, unsere Eigentumswohnung in der Schweiz zu verkaufen und uns damit einen Neuanfang in Deutschland zu finanzieren“, erzählte Roland Z. der Blick. Der Vorteil: Sie mussten ihren Lebensstandard nicht herunterschrauben – im Gegenteil.

Schweizer Ehepaar wandert wegen Geldsorgen nach Deutschland aus (Symbolfoto). © Yuri Arcurs/imago

In Deutschland kauft sich das Ehepaar ein Grundstück und baut ein Haus

Ohne eine Hypothek aufzunehmen, konnten sie sich durch den Ortswechsel ein 3.000 Quadratmeter großes Grundstück leisten. Auch, weil sich der Wert ihrer Schweizer Eigentumswohnung verdoppelt hat. Die neue Lebenssituation in Deutschland hält für das Paar sogar einen finanziellen Puffer bereit. Während für viele Senioren in Deutschland die Rente kaum für das Nötigste reicht.

So teuer ist das Leben in der Schweiz

Inflation, Krieg und Energiekrise: Zwar sind die Preise in der Schweiz nur moderat gestiegen, allerdings ist das Preisniveau dortzulande unabhängig von Krisen sehr hoch. Die Datenbank „Numbeo“ hat ein Ranking der Länder mit den höchsten Lebenshaltungskosten weltweit aufgestellt – die Schweiz befindet demnach unter den Top drei. Deutschland landet dagegen weit abgeschlagen auf Platz 30 (Stand: 2023). Laut Statistischem Bundesamt sind die Lebenshaltungskosten in der Schweiz über 50 Prozent höher als in Deutschland. Unter anderem sind folgende Posten in der Schweiz deutlich höher:

Krankenkassenprämien: etwa CHF 334 (345 Euro) monatlich

Hotel- und Restaurantbesuche: etwa 61 Prozent teurer

Lebensmittel: Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke etwa 54 Prozent teurer; Fleisch etwa doppelt so teuer

Quellen: Statistisches Bundesamt, Schweizer Bundesamt für Gesundheit

Nach Frankreich ist Deutschland das beliebteste Auswanderungsziel für Schweizer. Laut dem Schweizer Bundesamt für Statistik leben etwa 98.100 Schweizerinnen und Schweizer in Deutschland (Frankreich: 206.400). Das zeigen Daten aus dem Jahr 2022.

Einer der Gründe könnten die günstigeren Preise in den EU-Nachbarländern sein, die besonders Rentnern in die Karten spielen könnten. In der Schweiz rechnet laut einer im vergangenen Jahr durchgeführten Studie von Swiss Life jeder zehnte Pensionierte damit, dass das Geld nicht bis zum Lebensende reichen werde.