Mysteriöser Skelettfund in Schweizer Alpen gelöst - Toter Deutsche wurde seit 32 Jahren vermisst

Deutscher 32 Jahre lang vermisst – Schweizer Gletscher gibt Leiche frei. © Polizei Kanton Wallis

Am Gletscher sind in den Schweizer Alpen menschliche Knochen aufgetaucht. Gerüchte über einen vermissten Milliardär kamen auf. Nun bringt eine DNA-Analyse Klarheit.

Zermatt – Auf dem Stockjigletscher bei Zermatt entdeckten zwei Bergsteiger am 26. Juli 2022 ein Skelett und diverse Ausrüstungsgegenstände. Schnell spekulierten Schweizer Medien, ob es sich um die sterblichen Überreste eines vermissten Milliardärs handeln könnte. 2018 verschwand der ehemalige Tengelmannchef spurlos im Wallis. Zuletzt wurde er in Zermatt gesehen.

Skelettfund am Schweizer Gletscher: DNA-Analyse mit eindeutigem Ergebnis

Nun liegt das Ergebnis der DNA-Analyse vor. Es handelt sich um einen Alpinisten, der seit 1990 in der Schweiz vermisst wurde, teilt die Kantonspolizei Wallis mit. Es handelt sich um einen vermissten Mann aus Deutschland, wie das Polizeipräsidium Reutlingen (Baden-Württemberg) gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag (30. August) mitteilt. Die Bergsteiger haben die menschlichen Knochen eines damals 27-jährigen Mann aus Nürtingen auf dem Gletscher in Zermatt gefunden. Nach mehr als 32 Jahren ist das Schicksal des jungen Mannes nun abschließend geklärt.

Schweizer Gletscher: 27-Jähriger im August 1990 bei Gletschertour verschwunden

Der junge Mann war im August 1990 auf einer mehrtägigen Bergtour von Chamonix nach Domodossola unterwegs gewesen. An seinem Zielort kam er allerdings nie an. Die Suche brachte keinen Erfolg. Schon damals sei von einem Unglücksfall ausgegangen worden. Doch bislang gab es keine Gewissheit. Nach 32 Jahren gab der Gletscher seine Leiche frei.

Schweizer Alpen: Gletscherschmelze gibt Leichen und Teile eines Flugzeugwracks frei

„Der Rückgang der Gletscher bringt vermehrt vermisste Alpinisten zum Vorschein, welche vor mehreren Jahrzehnten als vermisst gemeldet wurden“, schreibt die Kantonspolizei Wallis in der Mitteilung. Anfang August erst waren Wrackteile eines Flugzeugs auf dem Aletschgletscher zwischen Jungfraufirn und Konkordiaplatz entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich der Polizei zufolge um Wrackteile einer Piper Cherokee mit der Registrierung HB-OYL. Die am 30. Juni 1968 in der Region abgestürzt ist. Bergungsarbeiten sind geplant und sollen so bald wie möglich anlaufen.

Die Gletscher in den Alpen schmelzen. Die Schweizer Gletscher haben sich durch den Klimawandel halbiert und die Prognose für die Zukunft sieht düster aus. Auch in Österreich lässt sich der Gletscherschwund wohl nicht mehr aufhalten. (ml)