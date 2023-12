Angeblich Wolfsangriff: Mann nach Attacke schwer verletzt

Ein Mann soll bei einem mutmaßlichen Wolfsangriff in Brandenburg schwer verletzt worden sein. Erste Hinweise deuten allerdings darauf hin, dass es ein Hund war.

Potsdam – In den vergangenen 20 Jahren ist der Wolf wieder heimisch in deutschen Wäldern geworden. Begleitet wird das immer wieder mit einer Debatte über das Zusammenleben zwischen Wildtier und Mensch. Jäger und Landwirte fordern jetzt erneut die Erleichterung des Abschusses von Wölfen, nachdem ein Mann mutmaßlich von einem solchen Tier angegriffen wurde.

Mann in Brandenburg mutmaßlich von Wolf angegriffen

Der 47-Jährige sei bei einem Spaziergang im Wald vermutlich von einem Wolf attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag (14. Dezember) mitteilte, sei der Mann mit seinem Hund in einem Waldstück bei Doberlug-Kirchhain in Brandenburg unterwegs gewesen, als er dem Tier begegnete.

Erst habe der Wolf den Hund angegriffen. Als der Halter dazwischen gehen wollte, sei er mehrfach gebissen und schwer verletzt worden. Nach Polizei-Angaben werde der Mann nun im Krankenhaus behandelt. Zuletzt soll womöglich ein Wolf in Bayern ein Kalb gerissen haben.

Hund oder Wolf? Mann nach Attacke in Brandenburg verletzt – Analyse verspricht Klarheit

Angesichts des Vorfalls haben Ärzte Abstriche von den Bisswunden für eine genetische Analyse genommen, hieß es seitens des Landesamtes für Umwelt (LfU). Zudem wurden die Verletzungen umfassend dokumentiert. Die Untersuchung in einem Labor des Senckenberg Zentrums für Wildtiergenetik soll Klarheit darüber bringen, dass es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat.

Wann die Ergebnisse vorliegen, ist noch unklar. Bis dahin will das LfU einen Wolfsangriff nicht ausschließen. Bisherige Fakten würden allerdings nahelegen, dass es sich um einen Hund handele, teilte LfU-Sprecher Thomas Frey der dpa mit. Der durch das Tier angegriffene Mann sei sich nicht sicher, ob er es mit einem Wolf zu tun hatte. Nach LfU-Angaben habe der 47-Jährige das Tier wie einen Hund beschrieben. Es habe in etwa die Größe eines Schäferhundes gehabt, kurzes Haar und sei von der Körperlänge etwas kürzer als ein Altdeutscher Schäferhund gewesen, sagte der Verletzte.

Angeblicher Wolfsangriff in Brandenburg verärgert Landesjagdverband und Landwirte

Dennoch ist der Landesjagdverband Brandenburg (LJVB) außer sich. Mit dem vermeintlichen Wolfsangriff habe die Situation „eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht“, lautete es in einer Mitteilung vom Donnerstag. „Die enorm hohe Anzahl an Wölfen in Brandenburg ist kein haltbarer Zustand. Es ist leider keine Überraschung, dass so ein Vorfall früher oder später passiert“, sagte Dirk- Henner Wellershoff, Präsident des LJVB.

Deshalb müsse der Wolfsbestand in Brandenburg reduziert werden. Landwirte sorgen sich zunehmend um ihre Weidetiere. Deshalb soll der Abschuss von Wölfen ab 2024 erleichtert werden. „So wie die Zahl der Wölfe wächst und das Wild in den Wolfsgebieten weniger wird, umso stärker sind Menschen in Gefahr“, meinte die Interessengemeinschaft Sichere Weidewirtschaft zum mutmaßlichen Wolfsangriff.

Solange sie nicht provoziert oder angefüttert werden, stellen gesunde Wölfe in der Regel keine Gefahr für den Menschen dar, betonte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Seitdem es im Jahr 2000 wieder Wölfe gibt, habe es „keine Situation gegeben, bei der sich frei lebende Wölfe aggressiv gegenüber Menschen verhalten haben“. Sollte bei dem aktuellen Vorfall in Brandenburg festgestellt werden, dass es sich um einen Hund handelte, wird das vorerst auch so bleiben. Wer einem Wolf begegnet, sollte einige Verhaltenstipps beachten. (kas/dpa)