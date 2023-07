Schwere Unwetter richten erneut massive Schäden in Südtirol an - Wassermassen reißen Brücke mit

Von: Helena Gries

Schwere Unwetter haben für starke Verwüstungen in mehreren Regionen in Südtirol gesorgt. © Screenshot Twitter @LFVSuedtirol / Montage

Erneut ziehen heftige Unwetter über Südtirol. Eine Gerölllawine verschüttet mehrere Fahrzeuge, Brücken werden mitgerissen, Familien in ihren Häusern eingeschlossen.

Bozen – In Südtirol haben erneut schwere Unwetter für zahlreiche Verwüstungen gesorgt. Am Samstagabend (29. Juli) sind mehrere kurze, aber heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen über Teile der Region gezogen. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Erst kürzlich wurde Norditalien von schweren Unwettern heimgesucht.

In Südtirol gingen Hagelkörner bis zu neuen Zentimeter im Eisacktal und im Sarntal nieder. Bei den jüngsten Unwettern wurden Brücken zerstört, Familien in Häusern eingeschlossen und Fahrzeuge von einer Gerölllawine verschüttet. Und auch in den kommenden Tagen soll das Wetter nicht besser werden.

Heftige Unwetter sorgen für enorme Schäden in Südtirol

Besonders im oberen Pustertal haben die Gewitter für enorme Schäden gesorgt. Starke Regenfälle haben in Olang im östlichen Südtirol dazu geführt, dass Bäche über die Ufer traten. In der Olanger Fraktion Geiselsberg wurde der Furkelbach zu einem reißenden Strom. Mehrere Brücken wurden von den Wassermassen mitgerissen. In der Gegend seien zudem mehrere Straßen und Gebäude durch Schutt und Schlamm blockiert, wie die Südtiroler Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Das Gesteinsmaterial habe das Bachbett schnell aufgefüllt, sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Geiselsberg, Renè Töchterle, am Morgen zu Rai Südtirol. Das Wohnhaus einer Familie, welches neben dem Furkelbach steht, sei binnen kürzester Zeit von den Schlammmassen eingeschlossen gewesen. Die Familie konnte sich in die oberen Stockwerke retten und war mehrere Stunden von der Außenwelt abgeschnitten.

Unwetter in Südtirol: Gerölllawine verschüttet Fahrzeuge am Grödner Joch

Am Grödner Joch in den Dolomiten ging infolge der schweren Unwetter eine Gerölllawine ab. Am großen Pisciadú-Parkplatz, 3 Kilometer unterhalb des Grödner Jochs, wurden mehrere Fahrzeuge vom Geröll verschüttet. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden bei dem Murenabgang niemand.

In Partschins/Tabland in der Nähe von Meran in Südtirol mussten mehrere Wanderwege gesperrt werden. Wegen der schweren Unwetter hatte es hier am Samstagabend (29. Juli 2023) massive Steinschläge gegeben. Am frühen Sonntagmorgen (30. Juli 2023) haben in einigen Gegenden die Aufräumarbeiten begonnen. Der geologische Dienst des Landes wurde beauftragt, die Situation in Olang und am Grödner Joch zu beurteilen.

Heftige Gewitter in Südtirol: Meteorologen registrierten 500 Blitze

Die örtlichen Gewitter in Südtirol seien zwar kurz, aber heftig gewesen. „In nur 2 Stunden gingen in Welsberg 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter nieder“, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin gegenüber dem südtiroler Nachrichtenportal stol.it.

Außerdem wurden in Südtirol insgesamt 500 Blitze registriert. „Südtirolweit haben wir im Juli somit bis jetzt 21.000 Blitze gezählt. Der Durschnitt wären 10.000 Blitze“, sagt Peterlin. Er erwartet ab Dienstag bereits die nächste Gewitterfront. (hg)