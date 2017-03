Sechs Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Simbabwe

Maputo - Auf dem Weg von Mosambik nach Simbabwe ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Es war eine gecharterte Maschine mit Geschäftsmännern an Bord. Niemand überlebte.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf dem Weg von Mosambik nach Simbabwe sind alle sechs Menschen an Bord getötet worden. Nach Angaben der mosambikanischen Luftfahrbehörde befand sich das Flugzeug am Montagmorgen auf dem Weg vom Küstenort Beira in Mosambik nach Harare, der Hauptstadt des Nachbarlands Simbabwe. Details zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Heftige Regenfälle in den vergangenen Tagen könnten zu dem Unfall beigetragen haben, hieß es von den Behörden.

An Bord sollen sich vier Vorsitzende des mosambikanischen Unternehmens Cornelder de Moçambique befunden haben, sagte Polizeisprecherin Charity Charamba. Aus mosambikanischer Seite hieß es, dass unter den Firmenchefs auch der Bruder des Verkehrsministers gewesen sein soll. Das Unternehmen Cornelder ist im Bereich des Gütertransports mit Frachtschiffen und Zügen tätig.

Die geborgenen Leichen wurden nach Angaben der simbabwischen Luftwaffe in das Krankenhaus in Mutare überstellt. Ein Hubschrauber zur Untersuchung des Unfalls sei entsandt worden, sagte Sprecher James Chingono.

dpa