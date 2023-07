Südtirol-Unwetter: Gemisch aus Wasser, Erde und Kies begräbt Straße unter sich – Tiroler im Auto erfasst

Von: Johannes Welte

Das Auto der beiden Tiroler wurde von der Mure erfasst und weggerissen. © Freiwillige Feuerwehr Graun

Riesiges Glück haben zwei Männer aus Tirol gehabt. Ihr Auto wurde von einer Mure kurz nach dem Reschenpass in Südtirol erfasst und komplett eingeschlossen.

Graun – Heftige Gewitter haben nicht nur in Deutschland die Hitzewelle der vergangenen Wochen beendet, auch südlich der Alpen tobten schwere Unwetter, auch am Mittwochabend am Reschenpass südlich der Landesgrenze von Österreich/Tirol und Italien/Südtirol. Tennisball-großer Hagel donnerte im Eisacktal vom Himmel.

Unwetter in Südtirol: Schlammlawine erfasst Auto und droht es in den Reschensee zu schieben

Zwei Männer aus Landeck (Tirol) waren gerade mit ihrem Auto von Österreich kommend Richtung Bozen unterwegs, als auf Höhe des Reschensees ein Gewitter für heftige Regenfälle sorgte. Die löste zwischen den Ortschaften Graun und St. Valentin auf der Haide eine heftige Mure aus, die sich am Hang des 2652 Meter hohen Endkopfes gelöst hatte.

Unwetter in Südtirol: Wie eine Walze schob sich die Mure über die Straße

Das Gemisch aus Erde, Wasser und Kies begrub gegen 23 Uhr die Straße unter sich und erfasste auch das Auto der beiden Tiroler. Der Kleinwagen wurde erfasst und zur Seite Richtung Reschensee geschoben.

Die beiden Insassen konnten nicht mehr aus dem Auto aussteigen, die Mure hatte es komplett eingeschlossen. Die Feuerwehren Graun, Reschen und St. Valentin befreiten die Männer aus dem Auto. Den Pkw mussten die Helfer allerdings stehen lassen.

Zwischen den Ortschaften Graun und St. Valentin hat sich eine Schlammlawine über die Straße gezogen. © Facebook/Daniel Alfreider

Nach Unwetter in Südtirol: Wichtige Transportroute nach Italien gesperrt

Die vom Reschenpass kommende Vinschgauer Staatsstraße – die Alternative zum Brenner für Autofahrer, die von Bayern über Tirol nach Italien fahren wollen – wurde komplett gesperrt. Erst am Donnerstagnachmittag gelang es, die Straße durch das Vinschgau wieder freizuräumen. Es ist nicht das erste Mal, dass in dem Abschnitt eine Mure abgegangen ist: Die Staatsstraße ist auf 15 Metern verlegt.

„Es ist schon das dritte oder vierte Mal, dass das passiert ist“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Graun, Peter Theiner gegenüber stol.it. Ende Mai waren 50 Kilometer weiter talwärts mehrere tonnenschwere Felsen auf die Vinschgauer Staatsstraße gekracht, auch hier fuhr ein Auto in die Absturzstelle.