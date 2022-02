Segmüller: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos zum Möbelhaus

Friedberg – Das erfolgreiche Familienunternehmen Segmüller betreibt seine Möbelhäuser bereits in der dritten Generation. Werte wie Qualitätsbewusstsein, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit haben seit jeher die Firmenphilosophie geprägt und spiegeln sich noch heute im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern wider. Dazu kommen moderne Angebote wie der umfangreiche Onlineshop und einige weitere gut durchdachte Ideen.

Möbelhaus Segmüller: die Geschichte von der Gründung bis heute

Polstermöbel waren bei Segmüller von Anfang an der Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens. 1925 leitete Hans Segmüller mit der Eröffnung seiner Polstermöbelfabrik in Friedberg bei Augsburg die Erfolgsgeschichte dieses bayerischen Einrichtungshauses ein. Seine drei Söhne Hans, Peter und Paul arbeiteten einige Jahre später ebenfalls in dem Unternehmen und unterstützten den Vater bei der Umsetzung seiner Ideen.

Die Segmüllers erkannten schnell, dass ein Direktvertrieb große Vorteile bieten würde, und eröffneten einige Verkaufsstellen für ihre Gestelle und Möbel. Aufgrund der ausgezeichneten Qualität wurden die Produkte bald deutschlandweit bekannt.

Durch den Erfolg der Verkaufsstellen entstand die Idee, einen eigenen Möbelhandel mit zusätzlichen Marken und größerer Auswahl aufzuziehen:

1980 kam es zur Gründung des ersten Segmüller Möbelhauses am Stammsitz in Friedberg.

Seit 2012 leiten die drei Enkel des Gründers, Andreas, Florian und Johannes, als dritte Generation das Familienunternehmen.

2013 startete der Onlineshop des Einrichtungshauses und bietet Kunden seitdem zusätzlich ein digitales Einkaufsvergnügen.

2016 erhielten Hans, Peter und Paul Segmüller den Bayerischen Gründerpreis für das beste Lebenswerk.

Heute gehören die Möbelhäuser des Unternehmens zu den zehn erfolgreichsten in Deutschland.

Segmüller – diese Filialen hat das Möbelhaus

Neben dem Möbelhaus bei Augsburg verfügt Segmüller derzeit über sechs weitere Filialen. Diese befinden sich in

Parsdorf,

Nürnberg,

Stuttgart,

Mannheim,

Weiterstadt,

Pulheim.

Zu den Einrichtungshäusern gehören je nach Standort weitere Zusatzangebote wie die

Schnäppchenmärkte Fundgrube mit reduzierten Produkten zu besonders günstigen Preisen,

Mitnahme-Märkte Mega-Store, wo sofort erhältliche Möbel und Zubehör zur Abholung bereitstehen,

Küchenspezialmärkte mit über 600 Küchen.

Am Standort Friedberg haben Kunden darüber hinaus die Möglichkeit, in den Segmüller-Werkstätten Polstermöbel aus eigener Fertigung zu bestellen. Die Produkte haben folgende Vorzüge:

Sie sind ausschließlich in Deutschland hergestellt.

Die Rohstoffe stammen aus nachhaltigem Anbau.

Die Möbel sind sorgfältig geprüft und tragen das Gütesiegel Das goldene M.

Segmüller gibt eine Garantie von zehn Jahren auf Konstruktion und Funktion.

Kunden profitieren von über 95 Jahren Erfahrung im Möbelbau.

Möbelhaus Segmüller – das sind die Öffnungszeiten

Die Möbelhäuser von Segmüller haben in der Regel von Montag bis Samstag geöffnet.

Für die Einrichtungshäuser und Mitnahme-Märkte gelten Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr. Die Fundgruben öffnen dagegen erst um 13 Uhr und schließen um 20 Uhr.

Für die Segmüller-Werkstätten in Friedberg gelten eigene Öffnungszeiten. Sie haben montags bis freitags ebenfalls von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag können Besucher bereits ab 9:30 Uhr eintreten und sich bis 20 Uhr umsehen.

Segmüller: das Sortiment von Möbelhaus und Onlineshop

Das Sortiment von Segmüller enthält ein umfangreiches Angebot von Möbeln und Einrichtungsgegenständen für sämtliche Wohnbereiche. Von Schlafzimmer, Küche und Bad bis hin zu Diele, Kinder- und Arbeitszimmer erwartet Interessierte eine ausgewählte Vielfalt von mehr als 350 Marken.

Weitere Highlights in den Möbelhäusern sind:

Küchenausstellungen

Leuchtenstudios

Teppich-Angebote

Gartenmöbel und -ausstattung

Heimtextilien und Deko-Artikel

Haushaltswaren

Abteilungen für Kinder-und Babyzubehör

Damit vereint Segmüller sämtliche Teilbereiche zum Thema Leben und Wohnen komfortabel unter einem Dach. Besucher bekommen hier Tipps und Anregungen zur Raumgestaltung und finden Einrichtungsideen zu den verschiedensten Wohnstilen. Von der rustikalen Landhaus-Ausstattung über die schlichten skandinavischen Stilmöbel bis hin zu modernen Wohnlandschaften mit innovativen Ideen wird der Einkauf hier zu einer spannenden Entdeckungsreise.

Dazu kommt die einmalige Fülle an Stoffmustern und Materialvorschlägen, durch die die ausgesuchten Möbel im Nu eine individuelle Note erhalten.

Möbelhaus Segmüller: Das bietet der Onlineshop

Der Onlineshop von Segmüller ermöglicht das komfortable Stöbern und Einkaufen von zu Hause aus. Der Shop enthält das komplette Sortiment der Filialen und ist damit ein virtueller Bummel durch das Einrichtungshaus.

Um die Waren bestimmter Marken möglichst schnell und unkompliziert zu finden, hat das Möbelhaus eine alphabetisch geordnete Liste der einzelnen Label online gestellt. Das spart Zeit beim Einkauf und lädt zu einer Rundreise durch die bunte Welt der Möbeldesigner und -marken ein.

Online-Käufer bekommen automatisch eine E-Mail mit der Sendungsnummer ihrer Online-Bestellung, sobald die Waren Segmüller verlassen haben. Dadurch lässt sich der Versand jederzeit nachverfolgen. Wer wissen möchte, wo seine in einer Filiale getätigte Bestellung gerade ist, erhält im Segmüller Onlineshop ganz einfach Auskunft, indem er die Auftragsnummer und das dazugehörige Kennwort in ein Formular einträgt.

Darüber hinaus bietet die Online-Version des Möbelhauses zahlreiche Informationen und Expertentipps. In der Rubrik „Magazin“ dreht sich alles um Inspiration und Beratung. Ob jahreszeitlicher Raumschmuck, raffiniertes Zubehör für gekaufte Möbel oder ein Ratgeber zur optimalen Auswahl von Vorhangstoffen und -designs – im Segmüller-Magazin erhalten die Leser jede Menge Anregungen, um ihre Wohnumgebung geschmackvoll und gemütlich zu gestalten.

Segmüller online: Diese Service-Leistungen gibt es im Shop des Möbelhauses

Im Segmüller Onlineshop ist das Bestellen einfach und unkompliziert. Das Unternehmen aus Friedberg setzt dabei auf gut durchdachte Lösungen für einen sicheren und übersichtlichen Einkauf. Dazu gehören Dinge wie

überschaubare Versandkosten,

Click & Collect Angebote, die Käufer online bestellen und später versandkostenfrei in einer Filiale abholen,

dazu buchbarer Montageservice,

die Bezahlarten PayPal, Vorkasse sowie Kreditkarte mit Visa oder Mastercard,

eine telefonische Beratung durch den hauseigenen Kundenservice.

Des Weiteren ist es möglich, sich für den regelmäßig erscheinenden Newsletter anzumelden, der unter anderem über aktuelle Aktionen, Rabatte und Neuheiten informiert.Parallel dazu sind sämtliche Kataloge, Magazine und Prospekte von Segmüller online auf der Webseite einsehbar.

Segmüller: beliebte Extras bei einem Einkauf im Möbelhaus

Segmüller Möbelhäuser sind so gestaltet, dass sich die ganze Familie darin wohlfühlt. Die Einrichtungshäuser verfügen beispielsweise über ein Kinderland, in dem der Nachwuchs spielen und toben kann, bis die Eltern ihre Einkäufe erledigt haben.

Für das leibliche Wohl sorgen die internen Segmüller-Restaurants mit traditionellen und internationalen Gerichten. Die Speisen bestehen aus hochwertigen Lebensmitteln, die die Köche frisch für die Gäste zubereiten. Neben einem reichhaltigen Frühstücks- und Salatbuffet gibt es hier auch Kuchen und Gebäck zum Direktverzehr oder zum Mitnehmen.

Auch der Einkauf selbst ist bei Segmüller problemlos und komfortabel. Für große Möbelstücke aus dem Abverkauf stehen den Kunden bei Bedarf preiswerte Mietfahrzeuge zur Verfügung.

Dazu kommen eine attraktive Null-Prozent-Finanzierung sowie der garantierte Segmüller-Tiefstpreis. Beide Angebote können auch Nutzer des Onlineshops in Anspruch nehmen.Sollte ein Kunde den gleichen Artikel woanders günstiger bekommen, unterbietet Segmüller dieses Angebot automatisch um fünf Prozent. Dieses Versprechen gilt zusätzlich für Aktions- und Werbeware.

Die Garantie für eine Vielzahl an Möbeln aus eigener Herstellung sowie anderer Marken beträgt beim Sortiment im Möbelhaus fünf Jahre statt der vom Gesetzgeber vorgegebenen zwei. Dieser Service ist durch ein spezielles Siegel an den Produkten zu erkennen.

Um Käufern noch mehr Arbeit zu sparen, unterhält das Möbelhaus einen Nähservice für Fensterdekoration wie Vorhänge, Gardinen oder Raffrollos. Interessenten liefern lediglich die Maße der Fenster und schon passen Profis die Heimtextilien daran an.

Ebenfalls Maßanfertigung sind die Bilderrahmen für Drucke, Bilder und Gemälde. Der hauseigene Einrahmungsservice gestaltet dafür passgenaue Bilderrahmen aus rund 300 verschiedenartigen Leisten.