Selbstloses Sensibelchen: Charaktereigenschaften des Sternzeichens Fische

Von: Romina Kunze

Die Familie und Freunde kommen bei Fische-Geborenen an erster Stelle. Doch weder mit Kritik noch mit Stress kann das kreative Sternzeichen umgehen.

Menschen, die mit dem Sternzeichen Fische (20. Februar bis 20. März) geboren werden, gelten als besonders einfühlsam. Als geselliges Luftzeichen fällt es ihnen leicht, sich anzupassen. Allerdings brauchen sie auch ein gefestigtes soziales Umfeld, um glücklich zu sein.

Ihre Mitmenschen sind Fischen oftmals wichtiger als ihr eigenes Glück. In der Liebe zeigen sie sich als einfühlsame und aufmerksame Partner, deren Antennen für das Bedürfnis ihrer Liebsten stets aufgestellt sind. Mit Stress – sei es persönlicher oder beruflicher – können sie jedoch gar nicht umgehen.

Freunde können sich auf das Sternzeichen verlassen – Die Stärken der Fische

Fische sind bekannt für ihre Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Sie sind oft die ersten, die bemerken, wenn jemand Hilfe braucht, und zögern nicht, ihre Unterstützung anzubieten. Kreativ: Fische haben eine lebhafte Vorstellungskraft und können oft ungewöhnliche und innovative Lösungen für Probleme finden. In dieser Hinsicht stehen sie dem kreativen Krebs in nichts nach.

Fische haben eine lebhafte Vorstellungskraft und können oft ungewöhnliche und innovative Lösungen für Probleme finden. In dieser Hinsicht stehen sie dem kreativen Krebs in nichts nach. Intuitiv: Fische vertrauen oft auf ihr Bauchgefühl und ihre Intuition, was ihnen in vielen Situationen hilft.

Fische vertrauen oft auf ihr Bauchgefühl und ihre Intuition, was ihnen in vielen Situationen hilft. Loyal: Wenn Fische sich einmal für eine Beziehung oder Freundschaft entschieden haben, sind sie, ähnlich der Jungfrau, äußerst loyal und stehen ihren Lieben in guten wie in schlechten Zeiten bei.

Bloß nicht anecken: Das Sternzeichen sehnt sie oft zu sehr nach Harmonie – Die Schwächen der Fische

Fische neigen dazu, sehr sensibel auf Kritik oder negative Erfahrungen zu reagieren. Sie können leicht verletzt werden und brauchen oft Zeit, um sich zu erholen. Unpraktisch: Aufgrund ihrer träumerischen Natur können Fische manchmal Schwierigkeiten haben, praktische Aufgaben zu bewältigen oder sich auf Details zu konzentrieren. Auch der Wassermann hat oft damit zu kämpfen.

Aufgrund ihrer träumerischen Natur können Fische manchmal Schwierigkeiten haben, praktische Aufgaben zu bewältigen oder sich auf Details zu konzentrieren. Auch der Wassermann hat oft damit zu kämpfen. Flüchtig: Fische können manchmal unentschlossen sein, was es schwierig machen kann, langfristige Pläne zu machen oder Entscheidungen zu treffen. In diesem Punkt könnten sie sich noch etwas beim beständigen Stier abschauen.

Fische können manchmal unentschlossen sein, was es schwierig machen kann, langfristige Pläne zu machen oder Entscheidungen zu treffen. In diesem Punkt könnten sie sich noch etwas beim beständigen Stier abschauen. Harmoniebedürftig: Wenn Fische mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, neigen sie dazu, sich in ihre Traumwelt zurückzuziehen, anstatt sich den Problemen zu stellen.

Fische sind besserer Zuspieler als Leader – sowohl in der Liebe als auch im Beruf

Fische sind romantische und leidenschaftliche Partner. Sie sind bereit, sich voll und ganz auf ihre Beziehung einzulassen und suchen oft nach tiefen, bedeutungsvollen Verbindungen. Sie sind sehr einfühlsam und achten auf die Bedürfnisse und Gefühle ihres Partners. Allerdings können sie manchmal Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Gefühle auszudrücken und können in Konfliktsituationen leicht verletzt werden. Aus astrologischer Sicht sollte sein Herzensmensch daher ähnlich empfindsam und verständnisvoll sein wie er.

Fische sind einfühlsame und Nähe-bedürftige Menschen. Allerdings ist das Sternzeichen auch schnell nachtragend. Mitmenschen müssen ihn manchmal mit Samthandschuhen anfassen, um nicht seine Gefühle zu verletzen. (Symbolfoto) © Imago

Fische sind oft in kreativen oder helfenden Berufen zu finden. Sie können ausgezeichnete Künstler, Schriftsteller oder Musiker sein, aber auch in sozialen Berufen, wie Therapie oder Beratung, glänzen. Sie sind teamorientiert und arbeiten gut in einer unterstützenden Rolle. Allerdings können sie Schwierigkeiten haben, in stressigen oder hochstrukturierten Umgebungen zu arbeiten.

So agieren Fische als Mann und als Frau

Der Fische-Mann ist oft ein Träumer und Romantiker. Er ist sensibel und einfühlsam und kann oft intuitiv die Bedürfnisse und Gefühle anderer erkennen. Er ist ein loyaler und liebevoller Partner, der sich tief auf seine Beziehungen einlässt. Allerdings kann er manchmal Schwierigkeiten haben, seine eigenen Gefühle auszudrücken und kann leicht verletzt werden.

Die Fische-Frau ist oft kreativ und intuitiv. Sie hat eine tiefe emotionale Verbindung zu anderen und ist oft diejenige, die Unterstützung und Trost bietet. Sie ist eine leidenschaftliche und engagierte Partnerin, die nach tiefen, bedeutungsvollen Beziehungen sucht. Allerdings kann sie manchmal überempfindlich sein und Schwierigkeiten haben, mit Kritik oder Ablehnung umzugehen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Romina Kunze sorgfältig bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.