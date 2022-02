DHL-Zettel entfacht Sorge um den Paketboten - „Hoffe, ihm geht es gut“

Twitter-Nutzer wundern sich

Das Foto einer DHL-Benachrichtigung entfacht bei Twitter nicht nur Spekulationen. Sondern vor allem Sorgen um den Paketboten.

Berlin - Immer wieder landen skurrile Zettel von Paketboten im Netz. Besonders köstlich ist dieser Peinlich-Satz auf einer DHL-Benachrichtigung. Und auch das ehrliche Geständnis eines anderen Boten ließ viele schmunzeln. Jetzt gibt es Nachschub zu bestaunen: Eine Twitter-Nutzerin postete ihre unlängst erhaltene Nachricht.

DHL-Zettel in desaströsem Zustand - Twitter-Nutzer machen sich Sorgen

Bemerkenswert ist dabei keineswegs, was auf dem Papier zu lesen ist. Eine persönliche Zustellung am 16.2. sei nicht möglich gewesen, darunter stehen die Sendungsnummer und dass eine Abholung am folgenden Donnerstag möglich sei. Bis dahin alles unspektakulär. Es ist vielmehr der Zustand des Zettels, der staunen lässt. „Was der DHL-Bote wohl durchgemacht hat??“, fragt sich dann auch die Empfängerin. Denn die Benachrichtigung ist an den Ecken kräftig geknickt, dazu ist ein Teil abgerissen.

was der dhl bote wohl durchgemacht hat?? pic.twitter.com/HYDH4pOah0 — salatgurke3000 (@salatgurke3000) February 18, 2022

DHL-Zettel halb zerstört - „Ohje.. Ich hoffe, ihm geht es gut“

Der Tweet sammelte schon in weniger als einem Tag Dutzende Likes, obwohl die Nutzerin weniger als 300 Follower hat. Und viele steigen auf ihre Frage ein und spekulieren wild. „Von Möwen attackiert worden“ lautet ein Verdacht. „Wurde angegriffen, der Arme“ ein ähnlicher. Die DHL-Kundin reagiert: „Ohje.. Ich hoffe, ihm geht es gut.“ Und auf die Möwen-Theorie schreibt sie wohl nicht ohne Ironie: „Das ist tatsächlich extrem wahrscheinlich.“

Ob der Zustand der DHL-Benachrichtigung auch auf den Zustand der Sendung schließen lässt? Die Frage drängt sich auf. „Ist wenigstens das Paket heile gewesen?“, will prompt jemand wissen. „Hab es noch nicht abgeholt“, antwortet die DHL-Kundin. Wenn auf der Verpackung Möwenkot und Federn zu finden sind, ist jedenfalls alles klar. Ebenfalls für Lacher in den Sozialen Medien sorgen drei Kaufland-Produkte, die nebst Zettel in einem Treppenhaus zurückgelassen wurden. (lin)

