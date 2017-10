Sensation im All: Garchinger Forscher machen „bahnbrechende Entdeckung“

Die European Southern Observatory, kurz ESO, hat eine Ankündigung gemacht, die durchaus aufhorchen lässt. In Garching bei München soll eine „bahnbrechende Entdeckung“ präsentiert werden.

Garching - Die European Southern Observatory (deutsch: Europäische Südsternwarte, kurz ESO) hat in einem Medienhinweis eine interessante Pressekonferenz für Montag, den 16. Oktober, in ihrem Hauptsitz in Garching bei München angekündigt.

Wörtlich heißt es, die ESO werde „die bahnbrechende Entdeckung eines astronomischen Phänomens präsentieren, das nie zuvor beobachtet worden ist“.

Eröffnet wird die Veranstaltung von Generaldirektor Xavier Barcons, der vom Paranal-Obersvatorium in Chile aus sprechen wird. Anschließend folgen Vorträge verschiedener Vertreter europäischer Forschungsgruppen.

Nähere Informationen zu dem geheimnisvollen Phänomen gibt es aktuell nicht. Diese sollen nach dem Willen der ESO auch nicht vor Montag, 16 Uhr an die Öffentlichkeit gelangen.

Was präsentiert wird? Das ist reine Spekulation - und Weltall-Fans dürfen sich darüber noch den Kopf zerbrechen. Kleine grüne Männchen? Oder eine Entdeckung, die nur Experten zu begeistern weiß? Am Montag werden wir‘s wissen ...

sh