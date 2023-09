Herbstanfang 2023: Ist dieses Wochenende Zeitumstellung?

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Der Herbst klopft an die Tür: Was bedeutet der kalendarische Herbstanfang und inwiefern beeinflusst er den Beginn der Winterzeit?

Kassel – Der kalendarische Herbstanfang rückt näher und ist offiziell am 23. September. Die langen Sonnentage des Sommers neigen sich dem Ende zu, während die Nächte allmählich länger werden. Doch was genau bedeutet der kalendarische Herbstanfang und wie wirkt er sich auf die bevorstehende Zeitumstellung aus?

Kalendarischer Herbstanfang: Tag-und-Nacht-Gleiche am 23. September

Der kalendarische Herbstanfang, auch als astronomischer Herbstanfang bekannt, markiert den Zeitpunkt, an dem Tag und Nacht exakt gleich lang sind. Dieses Ereignis tritt auf, wenn die Sonne am Erdäquator zur Mittagszeit den Zenit erreicht. Das geschieht nicht jedes Jahr am gleichen Tag, weshalb das genaue Datum variieren kann. In der Regel fällt der kalendarische Herbstanfang jedoch auf den 22. oder 23. September. In diesem Jahr wird er am 23. September um 08:49 Uhr erwartet.

Die Tag-und-Nacht-Gleiche tritt auch im Frühjahr auf – dem kalendarischen Frühlingsanfang im März. Der meteorologische Start des Herbstes hingegen ist bereits am 1. September.

Der kalendarische Herbstanfang hat keinen Einfluss auf die Zeitumstellung. © picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Kalendarischer Herbstanfang: Tag-und-Nacht-Gleiche am 23. September

Stellt sich die Frage, ob der kalendarische Herbstanfang Auswirkungen auf die bevorstehende Zeitumstellung hat. Die Antwort lautet nein, denn die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt unabhängig vom Herbstanfang immer am letzten Sonntag im Oktober.

In diesem Jahr werden die Uhren am 29. Oktober umgestellt, und zwar von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr nachts. Dies bedeutet praktisch eine „geschenkte“ Stunde – so können wir eine Stunde länger schlafen. Dank Zeitumstellung wird es morgens wieder früher hell, dafür abends auch schneller dunkel. Für viele Menschen ist die Umstellung belastend. Es kann sich wie ein Jetlag anfühlen.

Kalendarischer Herbstanfang: Tag-und-Nacht-Gleiche am 23. September

Im kalendarischen Frühling kehren wir dann wieder zur Sommerzeit zurück. Die Uhren werden am letzten Sonntag im März um eine Stunde vorgestellt. Dies führt zu einer kürzeren Nacht. Im Jahr 2024 beginnt die Sommerzeit in der Nacht vom 30. auf den 31. März 2024.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Helmi Krappitz sorgfältig überprüft.