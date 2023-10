„Friends“-Schauspieler Matthew Perry (54) tot: Details aus 15-Sekunden-Notruf durchgesickert

Von: Jennifer Lanzinger

Der US-Schauspieler Matthew Perry aus der Kultserie „Friends“ wurde tot aufgefunden. Medienberichten zufolge lag der 54-Jährige leblos im Whirlpool.

Update vom 31. Oktober, 5.33 Uhr: Zwei Tage nach dem schrecklichen Fund im Whirlpool sprechen die anderen „Friends“-Stars erstmals über den Tod von Matthew Perry. Sie seien „völlig am Boden zerstört“ schreiben Jennifer Aniston (54), Courtney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56) in einer gemeinsamen Erklärung.

Update vom 30. Oktober, 15.46 Uhr: Der Notruf, der nach dem Tod von Matthew Perry bei der Polizei einging, enthüllt weitere Details über den mutmaßlichen Ertrinkungstod des „Friends“-Schauspielers Matthew Perry. Wie TMZ berichtet, sei in dem 15 Sekunden langen Notruf zu hören, wie ein Mann „ertrinken“ sagt.

Zuvor berichtete The Post, dass Rettungskräfte zu der Adresse des Schauspielers in Los Angeles eilten, nachdem ein Anruf eingegangen war, der den Herzstillstand Perrys meldete. Nach Angaben von TMZ wählte Perrys Assistentin den Notruf. Offiziell bestätigt wurden diese Details bislang jedoch nicht. Perry wurde kurz nach 16 Uhr tot im Whirlpool seines Hauses im Stadtteil Pacific Palisades aufgefunden.

Update vom 30. Oktober, 15.43 Uhr: Nach dem Tod von Schauspieler Matthew Perry hat sich bislang noch keiner seiner „Friends“-Schauspielkollegen öffentlich geäußert. Perry spielte in den 1990er Jahren gemeinsam mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer und Matt LeBlanc die Hauptrollen in der Kult-Serie „Friends“. Ein Komiker sorgt währenddessen für Kritik, er lachte über den Tod des Schauspielers.

Die Todesursache von „Friends“-Schauspieler Matthew Perry ist weiterhin unklar

Update vom 30. Oktober, 5.22 Uhr: Die Todesursache von Matthew Perry ist weiterhin ein Rätsel. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht, sagt Captain Scott Williams von der Polizei von Los Angeles der New York Times. Stattdessen drängt sich die Vermutung auf, der „Friends“-Star könnte an Medikamenten gestorben sein.

Seit Jahrzehnten kämpfte der Schauspieler gegen Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht. Jetzt ist er tot und eine toxikologische Analyse soll zeigen, warum. Die Gerichtsmedizin teilte People.com am Sonntag (Ortszeit) mit, dass das Ergebnis noch ausstehe.

Schauspieler Matthew Perry (54) aus Kultserie „Friends“ ist tot – Medikamente im Haus gefunden

Update vom 29. Oktober, 19 Uhr: Die Ermittlungen zum Tod von Matthew Perry laufen. Laut TMZ seien vor Ort zwar keine Drogen, aber mehrere verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden worden. Dabei soll es sich unter anderem Antidepressiva, angstlösende Medizin und ein COPD-Medikament. COPD ist die Abkürzung für „Chronic Obstructive Pulmonary Disease“ – eine chronische Atemwegserkrankung, die nicht heilbar ist. Perry war starker Raucher.

Ein toxikologischer Bericht soll nun klären, ob der „Friends“-Schauspieler zum Zeitpunkt des Todes unter Medikamenteneinfluss stand. Die Untersuchung kann laut TMZ jedoch Monate andauern.

Matthew Perry mit 54 Jahren leblos in Whirlpool gefunden

Update vom 29. Oktober, 12.40 Uhr: Der Tod von Schauspieler Matthew Perry schockiert Fans auf der ganzen Welt. Offiziell bestätigt wurde der Tod des 54-Jährigen auch Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht noch nicht. Über den Tod Perrys berichtet unter anderem die New York Times, die sich auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles bezog. Williams zufolge werde die Todesursache wahrscheinlich erst in einiger Zeit geklärt werden können, es gebe aber keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete die New York Times. Zuvor hatte etwa die Los Angeles Times unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen aus Justizkreisen gemeldet, Perry sei am Samstag in seinem Haus in Los Angeles tot in einem Whirlpool gefunden worden.

Die Hollywood-Branche, Freunde und Fans des Schauspielers reagierten mit Bestürzung und Trauerbekundungen auf die Todesnachricht. „Wir sind unglaublich traurig über den viel zu frühen Tod von Matthew Perry“, hieß es in einer Reaktion des Fernsehsenders NBC, bei dem die Sitcom „Friends“ jahrelang lief. Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der mit Perry dieselbe Schule besucht hatte, nannte seinen Tod „schockierend und traurig“. Er werde niemals die gemeinsamen Schulhofspiele vergessen, schrieb Trudeau auf X.

Update vom 29. Oktober, 10.30 Uhr: 90er-Ikone Matthew Perry ist laut US-Medienberichten am Sonntag tot in seinem Whirlpool entdeckt worden. Sein letzter Instagram-Post hinterlässt daher ein mulmiges Gefühl.

„Friends“-Schauspieler Matthew Perry wurde nur 54 Jahre alt. Er wurde leblos in seinem Whirlpool in Los Angeles gefunden. (Archivbild) © Chris Delmas/AFP

Update vom 29. Oktober, 8.50 Uhr: Noch immer wurde der Tod des Schauspielers Matthew Perry aus der Kultserie Friends nicht offiziell bestätigt. Doch bereits jetzt geht die Nachricht vom Tod des 54-Jährigen um die Welt. Wie unter anderem das US-Portal TMZ meldet, sei der Schauspieler nach körperlichen Aktivitäten in seinem Haus in Los Angeles verstorben. Demnach habe der 54-Jährige zuvor Pickleball gespielt. Bestätigt wurden auch diese Informationen bislang nicht von offizieller Seite.

Ursprungsmeldung vom 29. Oktober 2023: Los Angeles – Der US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie „Friends“ berühmt wurde, sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die Los Angeles Times am Samstag aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden. Offiziell bestätigt wurde der Tod des Schauspielers noch nicht.

Laut LA Times und der Promi-Website TMZ, die zuerst über zuerst über Perrys Tod berichteten, gab es keine Anzeichen für ein Verbrechen.

Laut Medienberichten: Schauspieler Matthew Perry (54) aus der Kultserie „Friends“ tot

„Friends“ wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Matthew Perry spielte darin einen der sechs Hauptcharaktere, den sarkastischen Witzemacher Chandler Bing. Weitere Stars der Sitcom waren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Zum Ende der extrem populären Serie bekamen die Schauspieler eine Million Dollar pro Folge bezahlt. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass auch Friends-Schauspieler Paxton Whitehead gestorben ist. Der Schauspieler verstarb im Alter von 85 Jahren.

Die Serie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, selbst bei Zuschauern, die zu jung sind, um sich an die Original-Ausstrahlung zu erinnern. Im Jahr 2021 gab es eine Wiedervereinigung der sechs Hauptdarsteller in einer Spezialfolge.

Kult-Serie Friends machte ihn weltberühmt - Schauspieler Matthew Petty litt jahrelang unter Abhängigkeit

Perry litt jahrelang unter Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit und verbrachte mehrere Aufenthalte in Entziehungskliniken. In seinen vergangenes Jahr erschienenen Memoiren „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ (Freunde, Liebhaber und die Große Schreckliche Sache) schrieb der Schauspieler, er seit 65 Mal durch den Entzug gegangen und habe rund neun Millionen Dollar ausgegeben, um nüchtern zu werden.

Der Schauspieler wurde im US-Bundesstaat Massachusetts geboren und wuchs in Kanada auf, bevor er nach Los Angeles zog. Neben „Friends“ spielte Perry in Filmen wie „Fools Rush In - Herz über Kopf“ an der Seite von Salma Hayek oder „Keine Halben Sachen“ mit Bruce Willis mit.

TMZ berichtete, dass beim Fund von Perrys Leiche keine Drogen gefunden worden seien. Demnach wurde der Schauspieler von einem Mitarbeiter gefunden.

