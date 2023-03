Nach Trennungsgerüchten: Palast äußert sich zu Charlène und Albert

Der Palast sah sich nach erneuten Spekulationen über eine Ehekrise bei Charlène von Monaco und Fürst Albert II. genötigt, auf die Nachrichten zu reagieren.

Monaco – Es kehrt einfach keine Ruhe ein im Fürstentum Monaco. Schon seit Charlène Wittstock (45) 2011 mit Fürst Albert II. (65) vor den Traualtar trat, wird wild über die Ehe der beiden spekuliert. Kaum erscheint Albert alleine zu einem Termin, steht die Beziehung der beiden laut französischer Presse vor dem Aus. Fürst Alberts 65. Geburtstag sorgte nun erneut für Trennungsgerüchte.

„Völlig unbegründet“: Palast dementiert Trennungsnews über Charlène und Fürst Albert

Zuletzt hatten sich Fürst Albert und Charlène von Monaco wieder vermehrt gemeinsam bei Veranstaltungen gezeigt. Doch ausgerechnet an Alberts 65. Geburtstag fehlte von Charlène jede Spur. Der Fürst zeigte sich mit den Zwillingen Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (8) auf dem Balkon des Palasts, lediglich Charlène ließ sich nicht blicken. Das französische Magazin Royauté hatte daraufhin behauptet, das monegassische Fürstenpaar befände sich im Trennungsprozess.

Überraschenderweise sah sich der Palast nun gezwungen, auf die Trennungsnews zu reagieren, meistens bleiben derartige Geschichten unkommentiert. Auf Nachfrage von Royal Central ließ die Pressestelle des Palasts mitteilen, die Gerüchte seinen „völlig unbegründet“. Die Pressestelle habe betont, dass sie „die böswilligen Gerüchte, die von der französischen Zeitschrift ‚Royauté‘ verbreitet werden, formell dementiert.“

65. Geburtstag von Fürst Albert: Charlène fehlte nur auf dem Balkon

Ein deutliches Statement des Palasts, wohl auch, um Charlène von Monaco zu schützen, die nach schweren gesundheitlichen Problemen gerade wieder Fuß zu fassen scheint. Und tatsächlich musste Fürst Albert an seinem Geburtstag wohl auch nicht komplett auf seine Ehefrau verzichten. Bei Instagram veröffentlichte der Palast Bilder, die die monegassische Fürstenfamilie gemeinsam zeigen.

Fürst Albert habe nach dem Auftritt auf dem Balkon mit seiner Frau Charlène und ihren Kindern, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, zu Mittag gegessen. Auch abends war Charlène mit von der Partie. „Am Abend luden die Fürstenkinder ihre Eltern zu einer eigens für diesen Anlass kreierten Theateraufführung mit dem Titel ‚Die Hexe in der Besenkammer‘ ein“, so die Mitteilung bei Instagram. Entwarnung also bei den Monegassen, nachdem sie schon Ende 2022 eine schlimme Zeit durchmachen mussten. Fürst Albert musste erneut operiert werden – eine zusätzliche Belastung für das krisengeplagte Paar. Verwendete Quellen: royalcentral.co.uk, Instagram