Panne bei Lotto-Ziehung: Gerät streikt – Defekt offenbart Details über Ablauf

Von: Felina Wellner

Es geht um viel Geld – die Lotto-Ziehung läuft deshalb stets höchst professionell ab. Doch kürzlich konnten Fernseh-Zuschauer eine seltene Panne belächeln.

Saarbrücken – Bei der Lotto-Ziehung am 7. Oktober erlebt der langjährige Moderator Chris Fleischhauer eine persönliche Pannen-Premiere. Doch von Unsicherheit ist keine Spur.

Panne bei der Lotto-Ziehung: Superzahl lässt auf sich warten

„Und weiter gehts an dieser Stelle wie immer“ – oder auch nicht. Nach Bekanntgabe der „Super 6“ leitet der Moderator zur Ziehung der Superzahl über. Anschließend wandert sein Blick zum Ziehungsgerät, doch es dreht sich nicht. Bei der Superzahl scheint der Wurm drin zu sein. Im Mai patzte Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder bei deren Verkündung in der 20.00-Uhr-Sendung.

Wegen Panne in Lotto-Sendung: Ziehungsleiterin eilt herbei. © Screenshot/YouTube: lottode

Im Lotto-Studio in Saarbrücken gerät der gewohnte Ablauf ins Stocken. Doch Fleischhauer lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und moderiert die Ziehungsleiterin an. „Wir haben wohl einen technischen Defekt“, stellt sie klar und erläutert den weiteren Prozess.: Die bereits gezogenen Lotto-Zahlen behalten ihre Gültigkeit und die Superzahl wird an einem anderen Gerät gezogen.

Die Panne ermöglicht Einblicke in Verantwortlichkeiten und Abläufe, die dem Zuschauer sonst verborgen bleiben. Unter prüfendem Blick des Aufsichtsbeamten werden die Kugeln neu aufgelegt. Trotz Defekt kann die Ziehung mit einer Verzögerung von einer knappen Minute abgeschlossen werden. Fleischhauer verkündet: „Die Superzahl steht jetzt auch fest – die Null“ – genau wie bei dem Lotto-Patzer in der Tagesschau-Sendung. Der Kreis schließt sich.

Panne ist „seltene Ausnahme“ – Lotto-Moderator reagiert nach Plan

Es handle sich um die vierte Panne bei einer Lotto-Ziehung seit 2013, so Pressesprecher Michael Willems gegenüber IPPEN.MEDIA. Vor 10 Jahren hat es wohl die größte Panne gegeben – ebenfalls ein technischer Defekt, allerdings mit Auswirkungen für Lotto-Spieler. „Das kann mal passieren, ist aber zum Glück eine seltene Ausnahme“, so Willems. Dazu trage vor allem eine routinierte Praxis vor Sendungsbeginn bei:

Technik-Check: Funktionsfähigkeit des Geräts durch Probelauf, Prüfung der Unversehrtheit der Versiegelung am Kugeltresor, Vollständigkeit und richtige Beschriftung der Kugeln

Briefing: Redaktionelle Besprechung und Durchspielen der Abläufe bei einem Defekt

Vorbereitung auf Notfall: Bereitstellung Ersatzgeräte und Ersatzkugeln

Dass Chris Fleischhauer die Zuschauer derart souverän durch die Panne begleitet, kommt nicht von ungefähr. Als Reaktion auf den technischen Defekt vor wenigen Tagen, macht Lotto.de in eigener Pressemitteilung den Vor- und Nachbereitungsprozess der Ziehungen transparent. Durch intensive Absprachen „sitzen alle Abläufe automatisch“. Die korrekte Durchführung wird zudem von einer Aufsichtsperson überwacht, die monatlich wechselt und vom jeweils zuständigen Bundesland entsandt wird.