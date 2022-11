Kaufland-Tabak „pupstrocken und für die Tonne“: Kundin entsetzt über sonderbaren Umgang mit Produkt

Von: Marcus Giebel

Eine böse Überraschung wartete auf eine Kaufland-Kundin, als sie eine Tabakbox öffnete. Der Inhalt war nicht mehr zu gebrauchen. Ihre Kritik wird erhört.

München - Die Preise fast aller Supermarkt-Produkte sind seit der Inflation kaum noch wiederzuerkennen. Denn so ziemlich alles wird teurer. Beim Tabak sind steigende Preise dagegen eher die Regel als die Ausnahme. Für Glimmstängel musste schon in der nicht mehr ganz so jungen Vergangenheit immer tiefer in die Tasche gegriffen werden. Viele Raucher hat das mit der Zeit vom teuren und ungesunden Hobby abgehalten - aber längst nicht alle.

Dazu weisen die Packungen heutzutage riesengroße Warnungen vor den Folgen und Gefahren des Tabakkonsums auf. Und das nicht zu knapp. Doch auch das schreckt bei weitem nicht jeden ab.

Kaufland und das Tabak-Problem: „Pupstrocken und eigentlich nur noch für die Tonne“

Offenbar locken aber die immensen Preise immer mehr Langfinger an. Weshalb mancher Supermarkt spezielle Vorkehrungen trifft, die anscheinend nicht immer zu Ende gedacht werden. Denn ein weiblicher Facebook-Nutzer mit Nikotin-Faible wandte sich an Kaufland, weil der Inhalt des teuer erstandenen Tabakpäckchens nicht zu gebrauchen war.

„Es ist völlig verständlich, wenn ihr euch vor Diebstahl schützt und in manchen Filialen den Tabak in geschützten Plastikboxen verpackt“, beginnt die Nachricht, ehe die Kritik auf dem Fuße folgt: „Aber die Tabakbox zu öffnen, um noch zusätzlich eure Sicherheitsaufkleber anzubringen, ist kontraproduktiv.“

Denn: „Der gesamte Tabak ist - logischerweise - pupstrocken und eigentlich nur noch für die Tonne. Bei 4,65 Euro mehr als ärgerlich…“

Kaufland reagiert auf Tabak-Kritik: Kundenmanagement soll informiert werden

Das sah auch das Kaufland-Team ein, das antwortete: „Das mit dem Tabak tut uns leid! Wir können sehr gut nachvollziehen, dass der Tabakgenuss nun flöten gegangen ist.“ Weiter heißt es, das Feedback sei wichtig und soll an „unsere Kollegen vom Kundenmanagement“ weitergegeben werden.

Die Kundin müsse nur ihre E-Mail-Adresse per Direktnachricht hinterlassen und die betroffene Filiale nennen, damit sie anschließend wieder kontaktiert werden könne. Ob dann vor Ort eine Friedenspfeife entzündet wird? Eigentlich nicht nötig, denn bei dem Tabak-Fauxpas sind sich beide Seiten ja umgehend einig geworden. Und Kaufland wird wohl einen anderen Weg finden, die Boxen vor Diebstahl zu schützen. (mg)

