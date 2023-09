Asiatische Tigermücke gesichtet: So ist sie zu erkennen

Von: Mick Oberbusch

Die Asiatische Tigermücke wurde kürzlich in den Niederlanden gesichtet. Das Insekt kann gefährliche Krankheiten übertragen. Auch in Deutschland ist sie schon aufgetaucht.

Köln – Ein Mückenstich ist für niemanden sonderlich angenehm – gefährlich ist er jedoch meist nicht. Anders stellt es sich dar, wenn die Asiatische Tigermücke zusticht. Denn diese kann unter anderem Krankheiten wie Gelbfieber übertragen, wie der Naturschutzbund Deutschland (NABU) mitteilt. Ursprünglich kommt sie aus Südostasien, seit Jahren gibt es die Art aber auch in Europa – die Mückenart gilt als invasiv: Das bedeutet, dass sich die Tiere auch außerhalb ihrer ursprünglichen Heimat ausbreiten. Sie gelangen beispielsweise auf Schiffen oder Flüssen in für sie bislang unbekannte Gebiete – und können „erhebliche Schäden anrichten“, heißt es beim NABU.

Kommt die Asiatische Tigermücke auch nach NRW? Wie man den schwarz-weißen Blutsauger erkennt

Relativ klein, erreicht nur selten die maximale Körpergröße von 0,9 cm – ähnliche groß wie die einheimische Gemeine Stechmücke

Auffälliges Merkmal: schwarz-weiße Färbung (gestreift), Hinterleib und Hinterbeine haben eine ausgeprägte, schwarz-weiße Musterung

Am Hinterkopf ansetzende weiße Linie, die sich bis zum Flügelansatz fortsetzt

Flügel sind transparent ohne Musterung

Quelle: Umweltbundesamt

Nun wurden laut dem niederländischen Nachrichtenportal nhnieuws.nl auch im Nachbarland Niederlande solche Mücken gesichtet – was die Frage aufwirft, ob sie sich künftig auch in NRW ausbreiten können. In Deutschland ist sie bereits angekommen, bislang war sie allerdings eher im Süden unterwegs. Wie das Gesundheitsamt Baden-Württemberg berichtet, gab es dort schon 2007 eine Sichtung an einer Autobahn-Raststätte bei Weil am Rhein.

Die Asiatische Tigermücke ist vor allem an ihrer schwarz-weißen Färbung zu erkennen. © blickwinkel/Imago

Asiatische Tigermücke dürfte sich auch in NRW ausbreiten – entlang des Rheins und der Rheinauen

Vor allem in Süddeutschland gibt es durch die Nähe zu Mittel- und Südeuropa „Tigermücken-Hotspots“. „Gerne wird die Tigermücke in Kleingartenanlagen oder auf Campingplätzen heimisch – überall dort, wo kleinere und größere, natürliche und künstliche, Wassergefäße zur Eiablage zur Verfügung stehen“, teilt das Gesundheitsamt mit. Doch wie sieht es in NRW aus? 24RHEIN hat beim NABU NRW nachgefragt. „Wenn die Asiatische Tigermücke bereits in den Niederlanden sowie in Süddeutschland gesichtet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch nach NRW kommt. Sie dürfte sich entlang des Rheins und der Rheinauen verbreiten“, teilt eine Sprecherin des NABU NRW auf Nachfrage mit. Wie viele Sichtungen es in NRW bislang gab, dazu kann der NABU NRW keine genauen Angaben machen – auch, weil es in NRW keine Meldepflicht gibt.

Stich der Asiatischen Tigermücke – welche Gesundheitsrisiken drohen? Die Asiatische Tigermücke kann Überträger verschiedener Krankheitserreger wie bestimmter Fadenwürmer (Dirofilarien) und zahlreicher Viren sein. „Man geht von einem Übertragungspotenzial aus, das mehr als 20 Viren umfasst, darunter die humanpathogenen West-Nil-, Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren“, teilt das Umweltbundesamt mit.

Asiatische Tigermücke: Was muss ich bei einem Stich unternehmen? Wie kann ich mich schützen?

Wer von einer Mücke gestochen wird, sollte den Stich im Auge behalten. Wird er sehr groß und warm, kann es ratsam sein, einen Arzt aufzusuchen. Generell sollte man jedoch wie bei allen anderen Mückenstichen das Kratzen an der betroffenen Stelle möglichst unterlassen, um das Eindringen von Krankheitserregern in die Wunde zu verhindern, wie unter anderem der NABU empfiehlt.

Auch einige Schlangenarten sind in Nordrhein-Westfalen heimisch, anhand bestimmter Merkmale kann man sie unterscheiden – und auch diverse Spinnenarten sind in NRW zuhause.