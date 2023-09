„Side eye“ für den „NPC“: Finalisten für Jugendwort 2023 stehen – bei einem können sogar Alte mitreden

Von: Ulrike Hagen

Die drei Top-Favoriten für das Jugendwort des Jahres 2023 stehen fest. Sie stehen nun bis zum 11. Oktober in der Endauswahl. Jeder und jede kann online mitentscheiden.

Stuttgart – Cray: Die Spannung steigt ins Unermessliche. Doch – swag: Bald ist es ja so weit. In etwa einem Monat wird das „Jugendwort des Jahres 2023“ vom Langenscheidt-Verlag enthüllt. Um den Thrill auf die Spitze zu treiben, gab der Verlag am Mittwoch (20. September) bekannt: Es stehen nur noch drei Kandidaten in der Endauswahl. Wyld.

„Side eye“ für den „NPC“: Drei Finalisten für das Jugendwort 2023 stehen fest

Die ursprüngliche Liste von zehn nominierten Wörtern für das „Jugendwort des Jahres“ wurde damit auf nur noch drei Favoriten reduziert. Neben „goofy“, was so viel wie komisch oder tollpatschig bedeutet und aufgrund der namensgebenden Comicfigur auch den Boomern etwas sagen dürfte, schafften es die Begriffe „NPC“ (abwertende Bezeichnung, von „Non-Playable-Character“) und „Side Eye“ (verachtender Ausdruck) in die Endrunde.

Diese zehn Begriffe standen zur Auswahl zum Jugendwort des Jahres 2023

Auf Lock – die Dinge entspannt angehen

– die Dinge entspannt angehen Darf er so? – Ausdruck der Verwunderung

– Ausdruck der Verwunderung Digga(h) – Anrede für einen Kumpel

– Anrede für einen Kumpel goofy – komisch, tollpatschig

– komisch, tollpatschig Kerl*in – Anrede für einen Freund, die meist nur in der maskulinen Form verwendet wird

– Anrede für einen Freund, die meist nur in der maskulinen Form verwendet wird NPC – abwertend gemeinte Abkürzung für Non-Playable-Character, also eine Nebenfigur in einem Videospiel

– abwertend gemeinte Abkürzung für Non-Playable-Character, also eine Nebenfigur in einem Videospiel Rizz – Fähigkeit einer Person zu flirten; von „Charisma“

– Fähigkeit einer Person zu flirten; von „Charisma“ Side eye – wird genutzt, um Verachtung auszudrücken; das verächtliche Beäugen einer Person

– wird genutzt, um Verachtung auszudrücken; das verächtliche Beäugen einer Person Slay – ein Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung

– ein Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung Yolo – steht für das Nutzen von Chancen und das Eingehen von Risiken

Jugendwort des Jahres: Die drei Top-Favoriten stehen fest

Nach dieser „Vorwahl“ hat nun jede und jeder die Möglichkeit, auf der Website jugendwort.de ihren persönlichen Favoriten zu bestimmen. Gewertet werden sollen aber nur Stimmen von jungen Menschen zwischen 10 und 20 Jahren, betont der Verlag. Der Gewinner wird schließlich am 22. Oktober bekannt gegeben.

Fun-Fact: Das Voting „Jugendwort des Jahres“ wurde 2008 durch den Langenscheidt-Verlag erfunden – und diente ursprünglich zur Vermarktung des inzwischen jährlich erscheinenden verlagseigenen Titels „100 Prozent Jugendsprache“. Seither wird – mit Ausnahme des Jahres 2019 – jährlich ein Sieger gekürt. Erst seit 2020 wird der Titel nicht mehr durch die verlagsinterne Jury, sondern nach einer „demokratischen“ Online-Abstimmung vergeben.

Jugendwörter des Jahres seit 2008 – mit Bedeutung

2022 : smash (mit jemandem etwas anfangen, mit jemandem Sex haben, jemanden abschleppen)

: smash (mit jemandem etwas anfangen, mit jemandem Sex haben, jemanden abschleppen) 2021 : cringe (peinlich, zum Fremdschämen)

: cringe (peinlich, zum Fremdschämen) 2020 : lost (ahnungslos, verwirrt)

: lost (ahnungslos, verwirrt) 2019 : kein Jugendwort

: kein Jugendwort 2018 : Ehrenmann/Ehrenfrau (guter Mensch)

: Ehrenmann/Ehrenfrau (guter Mensch) 2017 : I bims (Ich bin’s)

: I bims (Ich bin’s) 2016 : fly sein (besonders abgehen)

: fly sein (besonders abgehen) 2015 : Smombie (Zusammensetzung aus Smartphone und Zombie: Personen, die beim Gehen immer aufs Handy schauen und dadurch nichts mitbekommen)

: Smombie (Zusammensetzung aus Smartphone und Zombie: Personen, die beim Gehen immer aufs Handy schauen und dadurch nichts mitbekommen) 2014 : Läuft bei dir (Gut gemacht! Du hast es drauf! Cool!)

: Läuft bei dir (Gut gemacht! Du hast es drauf! Cool!) 2013 : Babo (Boss, Chef/Chefin)

: Babo (Boss, Chef/Chefin) 2012 : Yolo (You only live once/du lebst nur einmal)

: Yolo (You only live once/du lebst nur einmal) 2011 : Swag (Coolheit, Lässigkeit)

: Swag (Coolheit, Lässigkeit) 2010 : Niveaulimbo (sinnlose Gespräche, bei denen das Niveau stetig sinkt)

: Niveaulimbo (sinnlose Gespräche, bei denen das Niveau stetig sinkt) 2009 : hartzen (herumhängen, sinnlos herumhängen)

: hartzen (herumhängen, sinnlos herumhängen) 2008: Gammelfleischparty (Ü30-Party)

Große Neuerung: Jugendwort des Jahres 2023 wird auf Frankfurter Buchmesse gekürt

In etwa einem Monat, am 22. Oktober, wird nach der Stichwahl dann der Gewinner bekannt gegeben – in diesem Jahr erstmalig auf der Frankfurter Buchmesse. „Tagesschau“-Moderatorin Susanne Daubner (62) wird bereits in den Startlöchern stehen, um den Sieger zu verkünden. Die Sprecherin gilt als eine Art Kult-Ansagerin für dieses Ereignis.

Im Jahr 2021 hatte Daubner, bei der vor kurzem ein Gast der „Tagesschau“ für Lacher sorgte, für Aufsehen in den sozialen Medien gesorgt, als sie das Gewinnerwort „cringe“ (was so viel wie zum Fremdschämen bedeutet) in einem nachrichtlichen Kontext verwendete. Slay.