Schlagersängerin in schweren Crash auf A2 verwickelt – sie postet Schockfotos auf Instagram

Von: Moritz Bletzinger

Riesen-Glück im Unglück: Schlager-Sternchen Jenice kam unverletzt aus der Massenkarambolage auf der A2. © Christian Müller/picture alliance/dpa/Westfalennews/Future Image/Imago

„Ich hatte einen starken Schutzengel!“: Schlager-Sternchen Jenice übersteht einen Autobahn-Unfall. Auf der A2 half sie Schwerverletzten, berichtet sie.

Bielefeld – Massenkarambolage auf der A2 bei Bielefeld. Rund 15 Autos krachten am Dienstagabend ineinander. Mittendrin: Schlagersängerin Franziska Czurratis, bekannt als Jenice. Auf Instagram berichtet die 27-Jährige, wie sie den Crash miterlebt hat.

Schlagersängerin Jenice in Massen-Crash auf A2 verwickelt – sie verbrachte Nacht auf der Autobahn

„Eigentlich wollte ich nur ins Studio … stattdessen habe ich meine Nacht auf der Autobahn verbringen müssen, da ich in einen schweren Unfall verwickelt wurde“, schreibt Czurratis. Sie hatte dabei Glück im Unglück, wurde offenbar nicht verletzt. „Ich selbst hatte einen starken Schutzengel!“

Dass sie den Unfall so gut überstanden hat, habe sie dann auch genutzt, erzählt Sängerin Jenice: „Ich war in der Lage, den Schwerverletzten vor Ort zu helfen.“ Der WDR berichtete am Mittwoch, beim Unfall habe es sieben Verletzte und einen Schwerverletzten gegeben. Insgesamt 19 Menschen befanden sich in den Unfallautos.

Das Rote Kreuz brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Für Czurratis ging es wohl erst einmal in ein beheiztes Zelt und später im Bus zum Gütersloher Bahnhof. Zumindest teilte ein DRK-Sprecher mit, so sei den Beteiligten geholfen worden.

Jenice postet Unfall-Fotos auf Instagram und warnt vor Handy am Steuer

Jetzt postet das Schlager-Sternchen Fotos von verbeulten, demolierten Autos und Trümmern auf der Straße. Und nutzt ihren Post für eine Warnung: „Wenn ihr das nächste Mal am Steuer sitzt … denkt dran – Handy weg vom Steuer! Eine Sekunde nicht aufgepasst, kann ein ganzes Leben zerstören, oder mehrere!“

Berechtigte Warnung, der Sängerin. Ein Handy am Steuer war aber wohl nicht der Auslöser für den Massen-Crash. Laut Polizei wurden rund 15 bei tief stehender Sonne von einem Regenschauer überrascht. (moe)

