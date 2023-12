Wundermittel gegen Erkältung: Arzt erklärt, wie Sie Schnupfen und Halsweh schnell loskriegen

Von: Teresa Toth, Carolin Gehrmann

Drucken Teilen

Ein Mediziner teilt seine Geheimtipps, um Erkältungen schnell loszuwerden. Sein beliebtestes Mittel ist in jedem Supermarkt erhältlich.

München – Aktuell leiden viele Menschen unter einer Erkältung – typisch für die nasskalte Jahreszeit. Grippe-, Corona- und RS-Viren sorgen in Deutschland aktuell für eine regelrechte Krankheitswelle. Die Einnahme von Medikamenten ist bei einer gewöhnlichen Erkältung meist nicht nötig. Es gibt jedoch einige Hausmittel, die die Symptome lindern oder einem Ausbrechen der Erkältung sogar vorbeugen können.

Einige Hausmittel können Erkältungen verhindern – oder zumindest die Beschwerden lindern. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gurgeln mit Salzwasser kann bei ersten Symptomen einer Erkältung helfen

Der renommierte Arzt und Schriftsteller Dietrich Grönemeyer gab im Interview mit focus.de hierzu wertvolle Tipps. Schon bei den ersten Anzeichen einer herannahenden Erkältung, wie etwa einem Kratzen im Hals, haben sich diese Strategien im Kampf gegen unangenehme Infektionen bewährt. Das Beste daran: Für die meisten dieser Maßnahmen ist ein Gang zur Apotheke nicht notwendig.

Grönemeyers erster Ratschlag ist das regelmäßige Gurgeln mit Salzwasser oder antiseptischen Kräutertinkturen. Extrakte von Salbei oder Thymian sind dafür besonders empfehlenswert. Eine praktische Alternative, die beispielsweise auch unterwegs genutzt werden kann, sind nach Meinung des Experten Lutschtabletten. Diese sollten idealerweise Salbei, Honig oder Isländisch Moos enthalten. Das Befeuchten der Schleimhäute durch das Lutschen kann laut einer Studie des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie bei gereizten Schleimhäuten Linderung bringen.

Zistrosen gelten schon lange als beliebtes Heilkraut gegen Erkrankungen

Grönemeyers ultimatives Geheimrezept gegen Erkältungen ist ein weiteres Naturprodukt: Zistrosen, auch bekannt als Cistus. Diese mediterrane Heilpflanze wird laut der Fachzeitschrift PTA in der Apotheke schon seit der Antike als „Heilkraut für Körper, Geist und Seele“ hochgeschätzt.

Zistrose ist ein Blickfang in jedem Garten und eine heilkräftige Pflanze. © Imago

Die Zistrose, bekannt für ihre antiviralen Eigenschaften, erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit, und kann als Tee oder in Form von Lutschtabletten erworben werden, so die Ärzte Zeitung. Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI haben zudem ergeben, dass das Sars-Cov-2-Virus, der Auslöser der Corona-Pandemie und mutmaßlich durch Fledermäuse übertragen, sich nach der Zugabe von Zistroseextrakt scheinbar weniger stark vermehrt. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Experimente an Zellkulturen und nicht an Menschen durchgeführt wurden, wie das Institut auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA klarstellte.

Ingwer ist laut dem Experten ein wahres Wundermittel bei Erkältungen

Der beliebteste und gleichzeitig effektivster Weg, um Infektionen zu bekämpfen, ist für Mediziner Grönemeyer der Verzehr von Ingwer. Wie focus.de berichtet, setzt Grönemeyer auf die heilende Wirkung dieser Wurzel. Sein Tipp: Ein kleines Stück Ingwer, vermischt mit etwas Honig, zwei- bis dreimal täglich kauen. Dieses einfache Hausmittel soll laut ihm bei der Abwehr von Erkältungen sehr hilfreich sein.

Viele Menschen werden ausgerechnet im Urlaub krank. Dafür gibt es einen einfachen Grund, der in der Regel nichts mit der Umgebung zu tun hat.

Die Redakteurin hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.