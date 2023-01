Sie wollten über die Gleise laufen: Zwillinge von Regionalbahn erfasst

Von: Elias Bartl, Yannick Hanke

Retter bringen die schwer Verletzte von den Gleisen. © Carsten Neff/DPA

Am Bahnhof Hamburg-Allermöhe sind zwei Frauen von einem Zug erfasst worden. Sie seien bekannt dafür, immer wieder über die Gleise zu laufen. „Das sei der Kick“.

Hamburg – Beim Überqueren der Bahnschienen am Sophie-Schoop-Weg in Allermöhe in Hamburg-Bergedorf sind zwei junge Frauen offenbar von einer Regionalbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall, ereignete sich am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr.

Hamburg-Bergedorf: Zwei junge Frauen in Nähe vom S-Bahnhof von EC erwischt worden

Wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtet, ist eine der etwa 18 Jahre alten Frauen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen – die zweite der beiden verstarb noch am Unglücksort. Die Zwillinge, sollen laut einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn dafür bekannt sein, regelmäßig auf die Bahngleise zu gehen, um kurz vor der Bahn beiseite zu springen. „Das sei der Kick“ sollen sie gegenüber Bahnangestellten gesagt haben. Wegen des Rettungseinsatzes mussten Züge über Wittenberge zum Hamburger Hauptbahnhof weitergeleitet werden. Das teilte eine Bahnsprecherin mit.

Auch die S21 zwischen Billwerder und Bergedorf konnte zwischenzeitlich nicht fahren. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die beiden Frauen sollen etwa 250 Meter entfernt vom S-Bahnhof von dem Regionalzug erfasst worden sein.

Polizei geht nicht von Suizid aus – Beamten sprechen von tragischem Unglück

Zunächst hätten die Beamten nur eine schwer verletzte Person im Gleisbett gefunden. Ein Notarzt leitete die Wiederbelebung ein. Kurze Zeit später wurde eine zweite Verletzte an den Gleisen entdeckt. Sie wurde ebenfalls vom Notarzt versorgt. Die genauen Hintergründe des Unglückes sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.