Siegerkürbis aus Bayern wiegt knapp 800 Kilogramm

Sieger der Deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen in Ludwigsburg ist das Team Heavy West. Knapp 800 Kilogramm brachte das Riesengemüse auf die Waage. Den Wiegerekord von 901 Kilogramm konnte niemand toppen.

Ludwigsburg - Neuer Deutscher Meister im Kürbiswiegen ist am Sonntag im Blühenden Barock Ludwigsburg das Team Heavy West aus Schönebach in Bayern mit einem 792,5 Kilogramm schweren Kürbis geworden. Platz zwei ging an Mathias Würsching aus Einhausen in Hessen mit einem 644 Kilogramm schweren Gemüse. Michael Asam aus Heretshausen in Bayern landete auf dem dritten Platz (510,4 Kilogramm). Züchter Martin Rudorfer aus Hemmingen (Landkreis Ludwigsburg) wurde mit seinem 506 Kilogramm schweren Riesenkürbis Baden-Württemberg-Sieger. Im vergangenen Jahr wog Deutschlands schwerster Kürbis 900,5 Kilogramm.

+ Die Kürbisse bei der deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen 2017 wiegen hunderte von Kilos. © dpa

Neben einem Gabelstapler wurden drei Helfer gebraucht, um die Mammutgewächse regelgenau auf der Waage zu platzieren. Für die Zuschauer vor Deutschlands größtem Barockschloss war das Rekordwiegen ein jährlich wiederkehrendes Spektakel. Für die Züchter hingegen bedeutet die Meisterschaft das oftmals lang ersehnte Ende einer Zitterpartie, die sie viel Zeit und Geld gekostet hat.

Es beginnt mit der Suche nach Kürbiskernen im Internet

Peter Bohnert aus dem badischen Emmendingen ist seit vielen Jahren in Ludwigsburg dabei. Sein Kürbisjahr schildert er so: „Es beginnt Anfang des Jahres, wenn im Internet die Auktionen um die besten Kürbiskerne stattfinden.“ Für einen einzigen Kern eines Gewichtschampions würden mehrere hundert Euro bezahlt. Im Mai kommen die Pflanzen nach draußen, wo sie nicht nur ständig bewässert, sondern auch intensiv gepflegt werden. Bis zu sechs Stunden beschäftige er sich am Tag mit seinem Hobby, sagt Bohnert.

+ Nach dem Wettkampf werden die Kürbisse geschlachtet und in kleinen Stücken an Besucher verschenkt. © dpa

Die Siegerkürbisse haben sich für die Europameisterschaft im Kürbiswiegen am Sonntag, 8. Oktober, ebenfalls in Ludwigsburg im Blühenden Barock qualifiziert. Am 5. November werden die Gemüsegiganten zum Schlachten freigegeben und in kleinen Stücken an Besucher verschenkt.

dpa