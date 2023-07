Sind Waagen manipulativ? Ein Sternzeichen zwischen Diplomatie und Harmonie

Von: Romina Kunze

Sie sind ausgeglichen und zufrieden, kaum etwas bringt sie aus der Ruhe. Doch Waagen verstehen es auch, andere zu überzeugen. Macht sie das gleich zu manipulativen Menschen?

Waagen werden zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober geboren und sind durch das Element Luft geprägt. Anders als beispielsweise den Löwen, die eher als Einzelgänger gelten, wird dem Sternzeichen Waage Geselligkeit nachgesagt. Nach Verständnis der Astrologie bestechen sie durch ihre Diplomatie, ihren Charme und ihre Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Doch muss man sich vor dem Charme der Waage in Acht nehmen, um nicht manipuliert zu werden?

Manipulative Waage? Harmoniebedürftigkeit des Sternzeichens wird oft falsch verstanden

Als sehr soziales Tierzeichen legt die Waage großen Wert auf Harmonie und Ausgeglichenheit in ihren Beziehungen. Entsprechend ihrem Symbol, neigen sie dazu, Ausgewogenheit und Frieden in ihrem Leben zu suchen. Sie sehnen sich nach ständiger Bestätigung und Bewunderung durch ihre Mitmenschen. Doch genau diese Bedürftigkeit kann häufig von Menschen in ihrem Umfeld falsch verstanden und als Hinterhältigkeit ausgelegt werden.

Denn Waagen haben die Fähigkeit, Dinge auf eine subtile Weise zu manipulieren. Sie sind oft in der Lage, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen, ohne dass ihre Mitmenschen es merken. Auch ihre Rolle als Vermittler und Konfliktlöser kann dazu führen, dass sie als manipulative Wesen wahrgenommen werden.

Manipulation von Waagen: Ein Sternzeichen zwischen Diplomatie und Harmonie

Ein weiterer Faktor, der als hinterhältig, gar manipulativ betrachtet werden kann, ist die Eigenschaft von Waagen, oft unentschlossen zu handeln. In ihrem Wunsch, ein gewisses Gleichgewicht in ihre Beziehungen und in ihren Alltag zu bringen, tun sich Waagen in vielen Situationen schwer, Entscheidungen zu fällen.

Waage-Geborene neigen zu Harmoniebedürftigkeit. Kommt es doch mal zum Streit, wissen sie es, sich durchzusetzen. Ist das Sternzeichen deshalb manipulativ? © AntonioGuillem/Imgao

Waagen sind gesellige Menschen, die sich mühelos an verschiedene soziale Situationen anpassen können. Sie sind charmant und einfühlsam und können die Stimmungen anderer Menschen gut einschätzen. Eigene Gefühle geben sie dabei nur selten Preis. Durch diese Fähigkeit können sie Situationen manipulieren, indem sie ihre Verhaltensweisen und Ansichten anpassen, um sich in den Augen anderer positiv darzustellen.

Zwar sind Waagen, wie auch Stiere, allgemein sehr kommunikativ und suchen daher auch im Streitfall das klärende Gespräch. Doch wenn sie versuchen, allen Seiten gerecht zu werden, kann dies als ebenfalls manipulativ angesehen werden, da sie nicht immer klare Kante zeigen. Ihre eigene Position rückt dabei tendenziell in den Hintergrund. Der Wunsch nach Harmonie steht über allem. Versuchen sie ihre Gegenüber nicht von einer bestimmten Sichtweise zu überzeugen, neigen Waagen auch gerne dazu, Konflikte oder schwierige Gespräche gänzlich zu vermeiden, um die Harmonie aufrechtzuerhalten.

So können Mitmenschen Waage-Geborene auf manipulatives Verhalten aufmerksam machen

Obwohl einige Waagen manipulative Tendenzen zeigen können, bedeutet das nicht automatisch, dass alle Waagen hinterhältig sind. Wie bei allen anderen Sternzeichen hängt das Verhalten primär von der individuellen Persönlichkeit und den Erfahrungen jedes Einzelnen ab.

Zwar weisen viele Waage-Geborenen klare diplomatische Eigenheiten auf und gelten als friedliebende und ausgewogene Individuen, die sozial wandelbar sind. Dennoch ist wichtig zu betonen, dass astrologische Merkmale nur einen Teil des Gesamtbildes darstellen. Wichtig für Menschen, die mit Waagen zu tun haben, ist, dass sie klare Grenzen ziehen. Sollten sie das Gefühl haben, dass Waagen diese – aus welchen Beweggründen auch immer – übertreten, hilft meist nur ein direktes, offenes Gespräch.

