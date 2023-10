Verdacht auf Totschlag: Deutscher soll seine Freundin in Skandinavien getötet haben

Von: Robin Dittrich

Ein 29-jähriger Deutscher wurde wegen Verdacht des Totschlags verhaftet. Der Mann aus dem Münsterland soll seine Freundin im Urlaub getötet haben.

Tynset – Der 29-Jährige war mit seiner 24 Jahre alten Lebensgefährtin auf einer Urlaubsreise durch Skandinavien, als es zu dem Vorfall gekommen sein soll. Bereits am Dienstag war der Mann aus Ahaus im Münsterland festgenommen worden.

Freundin getötet: 29-jähriger Deutscher steht unter Verdacht des Totschlags

Wie die Polizei sowie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Münster mitteilten, war das junge Paar Ende September zu einer Reise durch Dänemark und Norwegen aufgebrochen. Mit dem Wohnmobil wollten sie in Skandinavien Urlaub machen. Am 10. Oktober meldete die Familie die 24-jährige Frau dann als vermisst. Die Mordkommission nahm in der Folge die Ermittlungen in dem Fall auf.

Wie die Familie bestätigte, meldete sich die 24-jährige Lebensgefährtin des Mannes bereits seit Ende September nicht mehr. Für die junge Frau sei das ein überaus untypisches Verhalten gewesen. Auch zu ihrer Arbeit erschien sie nach ihrer Urlaubsreise nicht mehr. Der Lebensgefährte beteuerte nach seiner Rückkehr am 5. Oktober gegenüber Familie und Freundinnen, dass sich die 24-Jährige während ihrer Reise nach einem Streit in Schweden von ihm getrennt habe und er deshalb alleine zurückgekommen war.

Tatverdächtiger bestätigt Tod der Lebensgefährtin in Norwegen

Bereits nach Bekanntwerden der Vermisstenmeldung der 24-jährigen Frau richtete die Polizei in Münster eine Mordkommission ein. Während des engen Austauschs mit den norwegischen Behörden erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 29-Jährigen aus dem Münsterland. Bei ihren Ermittlungen durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes in Ahaus sowie eine angemietete Halle in Rheine. Am Dienstag wurden dort das Mobiltelefon sowie das Portemonnaie der Vermissten gefunden.

Bislang gab der Tatverdächtige Deutsche nicht zu, seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Bestätigen konnte er gegenüber der Polizei aber, dass die Frau in Norwegen gestorben sei – auch den Fundort der Leiche gab er der Polizei weiter. An dem angegebenen Ort fand die norwegische Polizei am Mittwoch dann wirklich eine Leiche, diese wird noch immer rechtsmedizinisch untersucht. Bislang meldeten die norwegischen Behörden die Identität sowie die Todesursache nicht. (rd mit dpa)