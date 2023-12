Skigebiete schlagen Alarm: Personal fehlt in kritischem Bereich

Von: Daniel Geradtz

Skilehrer sind derzeit Mangelware © picture-alliance/ dpa | Peter Kneffel

In den Dolomiten gibt es immer weniger Skilehrer. Die Kosten in der Vorbereitung sind exorbitant hoch und das Gehalt verschwindend gering.

Falcade – Die Wintersportsaison ist in vielen Skigebieten in vollem Gange, auch in Dolomiten. Spätestens seitdem das Coronavirus zu keinen Einschränkungen mehr auf den Pisten führt, suchen die Betreiber der Anlagen und der Gastronomie händeringend nach Service- und Küchenpersonal. Aber es in Italien herrscht auch in einer weiteren Branche Mangelware, nämlich bei den Skilehrern.

Skilehrer benötigen viel Erfahrung, ehe sie bereit für ihre Einsätze sind

Der früher so beliebte Beruf hat inzwischen an Attraktivität eingebüßt. Der Nachwuchs fehlt. Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Corriere del Veneto berichtet. Zum einen ist die Ausbildung zu zeitintensiv und zu teuer. Der Verdienst ist zu gering. Skilehrer sind häufig Freiberufler, mit den bekannten Risiken für Selbstständige: Keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, kein bezahlter Urlaub und um die Krankenversicherung müssen sie sich vollständig selbst kümmern.

Auch die Ausrüstung, den Skipass und die Verpflegung im Dienst müssen freiberufliche Skilehrer aus der eigenen Tasche zahlen. Der 90-tägige Abschlusskurs reißt mit 15.000 Euro ebenfalls ein großes Loch ins Portmonee. Selbst wer das Geld auf der hohen Kante liegen hat, kann nicht mal eben schnell zum Skilehrer umschulen. Denn laut Corriere del Veneto sind mindestens zehn Jahre Leistungssport auf der Piste erforderlich, um den Aufgaben gewachsen zu sein.

Skilehrer müssen bis zu 100.000 Euro investieren

So summieren sich die Ausgaben auf 80.000 bis 100.000 Euro, bis ein Skilehrer bereit für seinen ersten Kurs ist. Der durchschnittliche Verdienst liegt nach Abzug der Steuern pro Monat zwischen 1500 und 2000 Euro.

Der Beruf ist zu einem Nebenjob für Studenten verkommen – und die sind immer seltener dazu bereits, eine ganze Saison, also rund vier Monate, durchzuarbeiten. Die meisten können wegen anderer Verpflichtungen nur am Wochenende einspringen. Rentabel ist der Beruf damit nicht. Da immer mehr Skigebieten das Aus droht, ist er beileibe nicht zukunftssicher.

Skilehrermangel: Anderes Land, andere Grund

Viele Skigebiete in Österreich stehen vor demselben Problem. In einem Bericht des ORF aus dem vergangenen Jahr sagt der Tiroler Skischulbetreiber Wolfgang Mair: „Ich glaube, ich kann da für alle Skischulen sprechen: Seit der Coronazeit haben wir alle einen Lehrermangel und da reden wir von zehn Lehrern pro Woche, die fehlen.“ Doch laut Mair klafft die Lücke aus einem anderen Grund auf: Während der Corona-Zeit seien keine weiteren Skilehrer ausgebildet worden. Anwärter gebe es genug.

Hobby-Skifahrer gehen ohne Kurs auf die Piste

In früheren Zeiten hatten Skilehrer ein anderes Standing. Dass ihnen das Herz so mancher Frau gehört, ist nicht nur der Stoff von kitschiges Liebesgeschichten, sondern trägt sich in der Realität tatsächlich bis heute so zu. Doch ob auch die Männer zu den sportlichen und imposanten Erscheinungen noch wie einst aufschauen, wird von vielen bezweifelt.

Denn heute wird der Beruf immer häufiger verkannt. Immer häufiger geht es für Hobby-Skifahrer nach den ersten Lektionen gleich auf die Piste, was einer anderen Branche zu Hochkonjunktur verhilft – nämlich den Pisten- und Bergrettern.