Skilift-Unfall in Österreich – Mutter und Kind stürzen acht Meter in die Tiefe

Von: Maximilian Hertel

Skilift-Unfall in Österreich: Warum der Skilift sich plötzlich löste und rückwärts rutschte, ist bislang noch ungeklärt. (Symbolbild) © IMAGO / Sebastian Widmann

Für eine dreiköpfige Familie endete die Fahrt mit einem Skilift im Zillertal in einem Albtraum: Ihr Sessel löste sich und rutsche rückwärts.

Schwendau – Die größte Angst vieler Skifahrer wurde für eine dreiköpfige Familie aus Österreich zur Realität. Der Sessel, in der die Familie saß, löste sich plötzlich, rutschte rückwärts und stieß dabei mit dem nachfolgenden Sessel des Lifts zusammen. Dabei stürzte die 38-jährige Mutter und der 11-jährige Sohn aus dem Sessellift etwa acht Meter in die Tiefe.

Der dramatische Sturz aus dem Sessellift erinnert an einen Vorfall aus 2018, bei dem eine 23-jährige Frau zehn Meter tief aus einem Sessellift in Winterberg gefallen ist. Im Zillertal kam es im selben Jahr ebenfalls zu einer Skilift-Tragödie, allerdings mit einem glücklichen Ende: Ein Snowboarder aus München musste sechs Stunden auf einem Sessellift ausharren.

Mutter und Sohn stürzen aus Sessellift in die Tiefe – Die Polizei ermittelt

Bei einem schweren Unfall mit einem Sessellift in Österreich sind am Freitag eine Mutter und ihr Sohn acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der Vierersessel, in dem die Österreicherin mit ihrem Sohn und Mann saß, sei aus ungeklärter Ursache plötzlich rückwärts gerutscht und auf den unbesetzten nachkommenden Sessel geprallt, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol. Das Unglück passierte in Schwendau im Zillertal.

Laut der österreichischen Zeitung krone.at haben die Behörden die Ermittlungen aufgenommen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass sich der Unfall auf der Höhe des fünften Stützpfeilers der Vierersesselbahn Lärchwald gegen 09:30 Uhr ereignete. Der Sessellift hat den Betrieb vorerst eingestellt.

Mutter nach Sturz aus Sessellift schwer Verletzt – Vater konnte sich festhalten

Der Vater (41), ebenfalls Österreicher, habe sich halten können, aber die 38-jährige Mutter und der elfjährige Sohn seien in das schneebedeckte Gelände unter dem Lift gestürzt. Die Frau habe schwere Verletzungen im Bereich des Rückens und Beckens erlitten. Sohn und Ehemann seien auch verletzt worden, nähere Angaben machte die Polizei zu ihnen aber nicht. Die Familie sei mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck gebracht worden. (mh / dpa)