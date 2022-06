Falsches Auge entfernt: Krankenhaus mit schwerem OP-Fehler – Patient erblindet

Von: Patrick Huljina

Teilen

In der Slowakei wurde einem Patienten bei einer OP das falsche Auge entfernt. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

In der Slowakei ist es bei einer Operation zu einem schweren Fehler gekommen. Einem Patienten wurde das falsche Auge entfernt – jetzt ist er blind.

Bratislava - Operationen bergen immer ein gewisses Risiko. Gerade wenn es um besonders wichtige Körperteile geht, ist die Anspannung der Patienten im Vorfeld groß. Richtig schlimm wird es allerdings, wenn bei der Operation tatsächlich etwas schiefgeht. Das zeigt ein tragisches Beispiel aus der Slowakei.

Slowakei: Krankenhaus entfernt falsches Auge – Patient erblindet

In einem der größten Krankenhäuser des Landes in der Hauptstadt Bratislava ereignete sich ein folgenschwerer Fehler. Bei einer Augenoperation ist einem Patienten irrtümlich das gesunde statt des geschädigten Auges entfernt worden. Wie die Nachrichtenagentur TASR am Mittwoch (22. Juni) berichtete, ist der Mann deshalb nun vollkommen blind.

Die Ärztin, die die Operation leitete, sei ab sofort nicht mehr in Kontakt mit Patienten, informierte eine Sprecherin der Universitätsklinik Bratislava, zu der das Krankenhaus im Stadtteil Bratislava-Ruzinov gehört. Das Krankenhaus habe dem Opfer des Fehlers und seiner Familie psychologische Betreuung sowie Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen angeboten. Das Amt für Gesundheitsaufsicht leitete nach TASR-Angaben Ermittlungen ein, wie der in der Slowakei bisher beispiellose Fall geschehen konnte.

Slowakei: Gesundheitssystem hat mit Abwanderung von Personal zu kämpfen

Der tragische Fehler ereignete sich inmitten von Arbeitskämpfen im slowakischen Gesundheitswesen. Erst vor einer Woche drohte die Ärztegewerkschaft LOZ mit Massenkündigungen. Rund 3000 Mediziner seien bereit zu kündigen, falls sich die schlechte Bezahlung und die immer unerträglicheren Arbeitsbedingungen nicht verbessern sollten.

Das slowakische Gesundheitssystem leidet seit Jahren unter einer Abwanderung von Personal vor allem nach Tschechien und Österreich. Die deshalb noch größer werdende Arbeitsüberlastung der in der Slowakei verbliebenen Mediziner verschärfte sich zuletzt noch zusätzlich durch die Corona-Pandemie. Die Slowakei gehört auch deshalb zu den Ländern mit der höchsten Corona-Todesrate weltweit.

Das tragische Beispiel aus der Slowakei zeigt, auch Ärzte machen Fehler - oft mit gravierenden Folgen. Doch auch die Fehler von anderen Krankenhaus-Angestellten können tragisch enden. (ph/dpa)