Snapchat-Killer: Fahrer inhaliert Lachgas, filmt sich und rast in Brückenpfeiler – 17-Jährige stirbt

Von: Kai Hartwig

Ein Raser verursachte in Manchester einen tödlichen Unfall. Er filmte die Todesfahrt auf Snapchat. © Montage: IPPEN.MEDIA/Screenshot/Snapchat/Martin Pope/Imago

In Manchester rast ein Autofahrer durch die Innenstadt und hantiert dabei mit Lachgas. Eine Teenagerin stirbt. Der Raser muss nun ins Gefängnis.

Manchester – Die Verwendung von Lachgas im privaten Bereich ist umstritten. Immer mehr Experten warnen vor dem Konsum des Gases. Großbritannien will gegen den Lachgas-Konsum härter vorgehen, weil immer häufiger vorwiegend junge Menschen für einen kurzzeitigen Kick das Gas inhalieren. Lachgas soll künftig als Droge gelten und zum Jahresende 2023 verboten werden. Zudem sollen bei unberechtigtem Besitz der Substanz bis zu zwei Jahre Haft verhängt werden können. Für eine 17-Jährige kommt dies allerdings zu spät: Sie starb im Auto eines Rasers, der kurz zuvor Lachgas inhaliert hatte und die Aktion auf Snapchat filmte.

Autofahrer inhaliert Lachgas und filmt sich bei Snapchat – Raserei verursacht Tod von 17-Jähriger

Die junge Britin war in Manchester am 10. Januar 2022 in das Auto eines Bekannten gestiegen, wie die Sun berichtete. Der 25-jährige Fahrer, in dessen Fahrzeug sich eine weitere Person befand, fuhr mit seinem Mercedes A180 viel zu schnell. Mit 98 Meilen pro Stunde (rund 158 km/h) raste er durch die Stadt – erlaubt waren nur 40 Meilen pro Stunde, also knapp 64 km/h. Neben der deutlich zu hohen Geschwindigkeit führten offenbar auch zwei weitere Faktoren dazu, dass der Mercedes einen furchtbaren Unfall baute: Lachgas-Konsum und ein Snapchat-Video.

Der Raser hatte laut Ermittlungsergebnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft unmittelbar vor dem tödlichen Crash Lachgas inhaliert. Gleichzeitig filmte er seine unverantwortliche Fahrt mit seinem Smartphone und veröffentlichte den Clip bei Snapchat. Besagter Beitrag, den der 25-jährige Mann mit den Worten „Big Day“ (zu Deutsch: „Großer Tag“) versah, zeigt den Tachometer des Autos. Der zeigt eine Fahrgeschwindigkeit von 98 Meilen pro Stunde. Wenig später nahm die Fahrt ein fatales Ende: Das Auto krachte in eine Bahnbrücke.

Raser krachte ohne Hand am Steuer in eine Brücke – Gericht verurteilt ihn zu über acht Jahren Gefängnis

Auf dem Snapchat-Video ist zu erkennen, wie der 25-jährige Fahrer mit der einen Hand das Video dreht und mit der anderen Lachgas aus einer Kartusche konsumiert. Am Lenkrad befindet sich in dem Moment keine Hand, trotz einer Geschwindigkeit von umgerechnet fast 160 km/h. Für die 17-Jährige endete dieser Leichtsinn tödlich. Sie wurde zwei Stunden nach dem Horror-Unfall für tot erklärt. Auch für die dritte Person im Wagen des Rasers hatte der Crash furchtbare Folgen: Der 20-Jährige erlitt dabei laut Ermittlern „lebensverändernde Verletzungen“. Der Fahrer, der laut Staatsanwaltschaft kurz nach dem Lachgas-Konsum bewusstlos wurde und dadurch die Kontrolle über sein Auto verlor, erlitt Kopfverletzungen.

Vor dem Manchester Crown Court musste sich der Raser nun für seine Todesfahrt verantworten. Das Gericht sah es auch wegen des Snapchat-Videos als zweifelsfrei erwiesen an, dass der 25-jährige Fahrer die Schuld am Tod der 17-Jährigen trägt. Der zuständige Richter Alan Conrad wandte sich bei der Urteilsverkündung direkt an den Raser: „Nadia Yusuf hat ihr Leben durch Ihre Fahrweise verloren.“ Der Raser wurde der fahrlässigen Tötung und schweren Körperverletzung durch gefährliches Fahren für schuldig gesprochen. Und muss nun hinter Gitter: Er wurde zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren und acht Monaten verurteilt.

Die Familie der Toten gab in einem Statement an, dass ihnen die 17-Jährige „durch rücksichtslose Handlungen“ des Todesfahrers genommen wurde. Diese würden „eine Lücke in unserer Familie hinterlassen haben, die nie wieder geschlossen werden kann“, schrieben sie weiter. Auch in München endete die Raserei eines Autofahrers kürzlich für einen jungen Menschen tödlich. (kh)