Snoop Dogg legt Spotify-Einnahmen für 1 Milliarde Streams offen

Snoop Dogg enthüllt in einem Podcast seine Spotify-Einnahmen für 1 Milliarde Streams und löst damit eine Debatte um faire Bezahlung aus.

Snoop Dogg, eine Ikone des Hip-Hop, sorgte kürzlich für Aufsehen mit seinen Aussagen über seine Einnahmen durch Streaming auf Spotify. In einem Podcast erwähnte er, was er für eine beeindruckende Anzahl von Streams erhalten habe. Die genannte Summe wirft jedoch Fragen auf, da sie nicht mit den üblichen Auszahlungen von Spotify übereinstimmt. NEXTG.tv hat die Spotify-Einnahmen von Snoop Dogg veröffentlicht.

Snoop Dogg, mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr., ist eine einflussreiche Figur in der Hip-Hop-Welt. Geboren am 20. Oktober 1971 in Long Beach, Kalifornien, stieg er in den frühen 1990er Jahren als Teil von Dr. Dres Death Row Records zu Ruhm auf. Sein Debütalbum „Doggystyle“ (1993) war kommerziell und kritisch ein Erfolg und prägte den G-Funk-Stil. Snoop ist bekannt für seinen lässigen Flow und seine markante Stimme. Über seine Musikkarriere hinaus hat er sich auch als Schauspieler, Geschäftsmann und Medienpersönlichkeit etabliert. Er ist für seine Liebe zum Cannabis und seine entspannte Persönlichkeit berühmt. Zuletzt sorgte Snoop Dogg für Schlagzeilen, da er bekannt gab, dass er mit dem Kiffen aufhört. Die Aktion von Snoop Dogg entpuppte sich jedoch als Marketing-Gag.