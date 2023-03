Zwangspause von Instagram und Co.: US-Staat plant, Minderjährige von Social Media auszusperren

Von: Christoph Gschoßmann

Soziale Medien und junge Menschen – eine Liebesbeziehung. In den USA will ein Bundesstaat nun dafür sorgen, dass Jugendliche eine Zwangspause von Instagram, TikTok und Co. bekommen.

Salt Lake City/München – Sind soziale Medien schlecht für Jugendliche? In Utah zumindest wird die Nutzung von Online-Netzwerken für Jugendliche künftig eingeschränkt: Zwei von Gouverneur Spencer Cox am Donnerstag unterzeichnete Gesetze verlangen unter anderem die Zustimmung der Eltern, wenn Minderjährige ein Konto eröffnen wollen.

Auch eine zeitspezifische Einschränkung gibt es: Nachts zwischen 22.30 Uhr bis 6.30 Uhr soll der Zugang zu den Konten automatisch gesperrt werden. Die Behörden reagieren damit auf wachsende Befürchtungen, dass Online-Medien Jugendliche psychisch krank machen könnten.

Utah: Geldstrafen für „süchtig machende Algorithmen“

Konkret verpflichten die beiden Gesetze Unternehmen wie TikTok oder Instagram, Eltern vollen Zugang zu den Konten ihrer Kinder zu gewähren. Außerdem drohen den Plattformen zudem Geldstrafen, wenn sie minderjährige Nutzer gezielt mit „süchtig machenden Algorithmen“ ins Visier nehmen. Und schließlich werden Klagen der Eltern wegen finanzieller, körperlicher oder seelischer Schäden vereinfacht. Gelten sollen die verschärften Bestimmungen ab März 2024.

„Wir sind nicht länger bereit, zuzulassen, dass Social-Media-Unternehmen die psychische Gesundheit unserer Jugend schädigen“, erklärte Gouverneur Cox auf Twitter. Senator Michael McKell als Unterstützer der parteiübergreifenden Initiative erklärte, er hoffe, sie mache auch bundesweit Schule. „Dies ist der erste Gesetzentwurf dieser Art in den Vereinigten Staaten. Utah ist bei diesem Vorhaben führend“, so Cox weiter.

Betroffene Unternehmen gehen wohl gegen das neue Gesetz vor

Zu Grunde liegen Daten der Gesundheitsbehörde CDC, auf welche McKell verwies. Diese hatte einer möglichen Auswirkung der Online-Medien auf die Psyche junger Menschen untersucht. „Dreißig Prozent unserer Töchter von der neunten bis zur zwölften Klasse haben schon einmal ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Das ist erschreckend“, sagte der republikanische Politiker, der nach eigenen Angaben selbst zwei Töchter hat.

In den USA wird zunehmend über negative Auswirkungen der Online-Plattformen auf ihre jungen Nutzer wie etwa Abhängigkeit, Mobbing oder die Sammlung persönlicher Daten von Kindern diskutiert. Präsident Joe Biden hatte in seiner Rede zur Lage der Nation im Februar den US-Kongress aufgefordert, die Art und Weise einzuschränken, wie die Internetunternehmen Werbung für Kinder machen und deren Daten sammeln.

Nicht überall kommt die Maßnahme jedoch gut an. Die betroffenen Unternehmen, aber auch Bürgerrechtsgruppen, warnen, dass die geplanten Regeln den Zugang benachteiligter Jugendlicher zu Online-Informationen sowie die Meinungsfreiheit einschränken könnten. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass betroffene Unternehmen vor Gericht gegen die Regelung vorgehen werden. (cgsc mit AFP)

