Sieben Verletzte nach Rettungswagen-Unfall: Feuerwehr entsetzt über Videos auf Social Media

Von: Marcel Prigge

Nach einem schweren Unfall mit einem Krankenwagen ist die Feuerwehr Nienburg entsetzt: Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte tauchen erste Videos im Internet auf. Sieben Personen sind verletzt worden.

Nienburg – Ein Krankenwagen stößt mit einem Auto zusammen – es gibt sieben Verletzte: Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend, 10. November, in Nienburg in Niedersachsen gekommen. Die Feuerwehr schreibt in einer Mitteilung über den Vorfall und berichtet vom Auftauchen von Videos des Unfallortes.

Feuerwehr erschreckt über Videos auf Social Media nach Unfall mit Krankenwagen

Wie es in dem Bericht der Feuerwehr Nienburg heißt, sei gegen 20:30 Uhr ein Krankenwagen mit Sonderrechten (Blaulicht und Martinshorn) vom Südring auf dem Berliner Ring zu einem Notfall unterwegs. Dabei überquerte er bei roter Ampel eine Kreuzung. Gleichzeitig näherte sich ein Skoda Citigo, mit einem Fahrer an Bord, und beabsichtigte, den Berliner Ring überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Einsatzkräfte hatte der Skoda grünes Licht. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen.

Ausverkauft! (96).jpg © Feuerwehr Nienburg

Der Skoda kam stark beschädigt etwa 20 Meter weiter zum Stehen, während der Krankenwagen auf die Beifahrerseite kippte und gegen drei Pkw prallte, die aufgrund des roten Signals anhalten mussten. Ein VW Polo wurde dabei erheblich an der Front beschädigt. Zwei weitere Autos wurden zusammengeschoben.

Rettungshubschrauber im Einsatz: Sieben Verletzte nach Unfall mit Krankenwagen

„Die Unfallstelle glich, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, einem Trümmerfeld“, teilte die Feuerwehr weiter mit. Autoteile waren über die gesamte Fahrbahnbreite verstreut. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten. Nach einer ersten Untersuchung und Begutachtung der Verletzten wurde vonseiten der Feuerwehr vorsorglich der Rettungshubschrauber Christoph Niedersachsen aus Hannover zur Unfallstelle gerufen.

Der Beifahrer des Krankenwagens musste ins Krankenhaus geflogen werden. Vier weitere Verletzte wurden ebenfalls in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, zwei Personen erhielten vor Ort medizinische Versorgung. Die Feuerwehr konnte zunächst keine Angaben zur Schwere der Verletzungen machen.

Die Feuerwehr Nienburg war mit vier Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit sechs Krankenwagen, zwei Notärzten und dem Rettungshubschrauber im Einsatz. „Erschreckend war die Feststellung“, schließt die Mitteilung der Feuerwehr, „dass kurz nach Eintreffen der Rettungsmannschaft, die ersten Videos vom Unfall in den sozialen Medien veröffentlicht wurden.“