Wanderausflug endet für Vater und Sohn dramatisch – Winter-Wetter erschwert Rettung

Von: Michelle Brey

Drucken Teilen

Winterliche Verhältnisse erschwerten eine Bergtour zweier Männer. Sie mussten gerettet werden. © Bergrettung Niederösterreich/Wien

Ausflüge in die Berge sind mit Risiken verbunden. Besonders das Wetter kann schnell zur Gefahr werden. In Österreich bekamen das zwei Männer zu spüren.

Wien – Ein Ausflug in die Berge endete für ein Wander-Duo nicht wie geplant. In Niederösterreich mussten ein 55-Jähriger und ein 22-Jähriger am Sonntag (26. November) die Bergrettung rufen. Sie hatten die winterlichen Wetter-Bedingungen wohl ein wenig unterschätzt, als sie zur Rax (Gebirge) aufbrachen. Am Wochenende hatte es vielerorts geschneit – auch in Wien und Salzburg.

Österreich: Vater und Sohn in misslicher Lage im Gebirge - „Route zu schwierig“

Vater und Sohn hatten eine Wanderung zum Waxriegelhaus geplant. Die sollte sie vom Höllental über den Rudolfsteig führen. Doch das „tief winterliche“ Erscheinungsbild der Rax (Bergmassiv in der nördlichen Steiermark und dem südlichen Niederösterreich) machte ihnen zu schaffen, wie aus einem Bericht der Bergrettung Niederösterreich/Wien hervorging. Schon beim Aufstieg hätten die Schneeverhältnisse und das Wetter dem Duo Probleme bereitet, weshalb die beiden Männer entschieden, wieder abzusteigen.

Als Route wählten die beiden Wanderer den Gaisloch-Steig. Diese „erwies sich jedoch unter den gegebenen Bedingungen als zu schwierig“, so die Bergretter. Daher habe „das Duo kurz vor 16 Uhr den Notruf“ abgesetzt. Die Rettung sollte sich jedoch alles andere als einfach gestalten.

Not im Gebirge: Duo ruft Hilfe - doch Winter-Wetter erschwert Rettung

Gleich mehrere Mannschaften der Ortstelle Reichenau rückten aus, ein Alpinpolizist unterstützte sie laut Einsatzbericht. Aufgrund des Winter-Wetters konnte weder ein Hubschrauber noch eine Drohne bei der Suche nach den Männern helfen. Gleichzeitig war ein Zustieg nur über das Tal möglich, wie die Bergrettung informierte. Denn die Raxseilbahn befindet sich in Revision.

Unter erschwerten Bedingungen gelang es ihnen dennoch, das Duo zu finden. Sie hatten in einer Hütte Unterschlupf gefunden und „wurden von der Bergmannschaft über den Gaislochsteig abgeseilt beziehungsweise gesichert“, hieß es. Rund sieben Stunden nach ihrem Notruf erreichten sie schließlich wieder sicher das Tal.

Im Oktober hatte eine Seilbahn-Panne in Österreich für Aufsehen gesorgt. Passagiere mussten aus den Gondeln gerettet werden. (mbr)