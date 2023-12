Frau will Nachbarin Wäschetrocknen verbieten, weil Sohn „frei von Scham“ aufwachsen soll

Von: Friederike Hilz

In einer guten Nachbarschaft geht man Kompromisse ein. Doch was diese Frau verlangt, geht viel zu weit, findet die Reddit-Community.

Ich erzähle dir mal ein Märchen. Eine Familie lebt ein ruhiges und beschauliches Leben im Deutschland des 17. Jahrhunderts. Doch plötzlich, da kommt eine böse Hexe und Vater, Mutter und Sohn finden sich in einem Mehrfamilienhaus im 21. Jahrhundert wieder. Und oh Schreck! Da hängt doch tatsächlich eine Nachbarin ohne Bedenken ihre Unterwäsche auf den Balkon zum Trocknen raus – der Sohn kann alles sehen!



So oder so ähnlich erkläre ich mir den Zettel, den ein Redditor in r/aberBitteLaminiert gepostet hat. Mit dem Zettel wendet sich offenbar eine Mutter an ihre Nachbarin und bittet sie, ihre Unterwäsche doch nicht mehr auf dem Balkon zum Trocknen aufzuhängen, da ihr Sohn „frei von Scham und Versuchung aufwachsen“ soll. Wie ernst es der Frau ist, kann man wohl an den vielen Ausrufezeichen erkennen.

Frei von Scham, aber für Unterwäsche schämen?

Nicht nur du und ich, sondern auch die Reddit-User:innen, sind ein bisschen verwirrt: „‚Frei von Scham […] aufwachsen‘, aber dann ihm beibringen, dass man sich für Unterwäsche schämen muss?“, fragt sich u/kiwi-bandit. Dem kann ein anderer Nutzer nur zustimmen: „Dachte mir genau dasselbe. Das bringt dem Kind auch bei, dass es ok ist, anderen zu sagen, was sie zu tun haben, nur um seinen eigenen Kopf nicht aus dem Arsch ziehen zu müssen.“



Andere vermuten, dass die Familie Nudist:innen sind und deshalb nicht wollen, dass ihr Sohn die Unterwäsche beim Trocknen sieht. Aber auch da hat die Reddit-Community eine klare Meinung: „Auf anderen Balkonen und in anderen Gärten kann jegliche Wäsche hängen. Aber eben typisches Beispiel für ‚Ich hab meine Religion null verstanden.‘“ kommentiert u/Death_IP.

Zeig, was der Herrgott dir gab

„Dies ist ein christliches Haus“, schreibt die Mutter auf dem Zettel. Dieser Satz ist wahrscheinlich der, der am wenigsten verwirrt, schließlich gibt es einige Regeln bei streng religiösen Leuten. Reddit-Userin u/glamourcrow hat allerdings genau dazu etwas ziemlich Spannendes zu erzählen:

Zugegeben, mein Religionsunterricht ist schon etwas her, aber „keine Kleidung“ steht nicht in der Bibel, oder? Aber es heißt ja auch immer, dass die Kirche moderner werden soll, also braucht es vielleicht neue Gebote? Die Reddit-Community hat auf jeden Fall den ein oder anderen Vorschlag:

Wie hättest du auf so einen Zettel reagiert? Lass es mich in den Kommentaren wissen!