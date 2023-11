Klima-Kleber blockieren Straße: Weinende Mutter bettelt für Sohn um Weiterfahrt

Von: Nico Reiter

Montagmorgens sind zahlreiche Autobahnauffahrten gesperrt. Unnachgiebig blockieren Klima-Kleber die Straße und bringen eine Mutter den Tränen nah. Ihr Sohn muss eilig zur Schule.

Wien – Am Morgen des 20. Novembers blockierten AktivistInnen der „Letzten Generation“ mehrere Autobahneinfahrten; ausgerechnet zum Wochenbeginn. Die Gruppe möchte durch ihre Aktionen auf die Klimakrise aufmerksam machen. Einige Aktivistinnen und Aktivisten betonierten sich auf der Südeinfahrt fest. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen während Protesten. So auch auf der Westeinfahrt der A2 Richtung Wien. Eine Mutter steht in Tränen und versucht, die Gruppe überreden, sie durchzulassen.

Protest der „Letzten Generation“ auf Wiener Autobahn bringen Mutter und Sohn zu Tränen

Catharina Goriany war gerade auf dem Weg, ihren Sohn zum Bus zur Klassenfahrt zu bringen. Erst dachte sie, es sei ein Unfall passiert, schildert sie im Interview mit Puls24. Als der Stau sich nicht bewegte, wurde die Mutter immer nervöser und steigt schließlich aus dem Auto aus.

Als sie erkennt, dass es sich um einen Protest handelt, versucht sie, mit den Demonstrierenden zu verhandeln. „Bitte lassen Sie uns durch!“, versucht die weinende Mutter wiederholt die Aktivistinnen und Aktivisten zu überreden. Schon bald wird aus Verzweiflung Wut. „Wollen sie es sehen? Er sitzt im Auto und weint. Er ist 10 Jahre alt“, ruft die Mutter und deutet auf den Jungen im Auto.

Die „Letzte Generation“ möchte keine Ausnahme machen. „Die Klimakatastrophe ist jetzt da und nur weil wir sie hier vielleicht nicht so stark sehen, wie wir sie im globalen Süden sehen, heißt das nicht, dass sie uns nicht alle bedroht. Und das betrifft auch und vor allem ihren Sohn“, betont eine Aktivistin die Wichtigkeit des Protestes besonders für Jüngere gegenüber eines Fernsehteams, das vor Ort war.

Mutter verzweifelt an Straßen-Blockade – „Letzte Generation“ sieht keine Alternative

Nach eigenen Angaben berieten sich die Aktivisten-Gruppe, ob sie die Mutter durchlassen sollten. „Natürlich würden wir gerne alle da durchlassen. Es gibt sicher da hinten auch noch viele andere Leute, die sehr gute Gründe haben, warum sie da durch müssen“, heißt es in dem Video-Beitrag vonseiten der Klima-Gruppe.

„Sobald mir irgendjemand sagen kann, wie man wirkungsvoller auf den aktuellen Notstand aufmerksam machen kann, der einfach nicht als Notstand begriffen und behandelt wird, dann machen wir das natürlich und hören auf Leute zu nerven. Aber Tatsache ist, dass alles andere bis jetzt nicht funktioniert hat“, äußert sich der Aktivist weiter.

„Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind die Kollateralschäden“, äußert sich die Mutter gegenüber Puls24 zu dem Protest. Die Gefahr, dass solche Aktionen schädlich für den Klimaaktivismus seien, sähe die „Letzte Generation“ nicht, führt die aufgebrachte Frau weiter aus. Der Unmut unter den Bürgerinnen und Bürgern gegen die Gruppe ist den Klima-Protestierenden bekannt, man nehme ihn sogar willentlich in Kauf, heißt es immer wieder in Stellungnahmen dazu. Das zeigt auch ein X-Beitrag (ehemals Twitter) zu der Aktion in Wien, wenn die Gruppe schreibt, „dem Verkehr und der Wut der Menschen“ entgegenzutreten.

Tränen getrocknet, Sohn auf Klassenfahrt, doch Wut über Klima-Aktion bleibt

Der emotionale Ausbruch der Mutter war aber wohl nicht der einzige Disput während der Aktion. An anderen Stellen wurden die Demonstrierenden von der Straße gezerrt, getreten und sogar angefahren, wie die lokale Frühstückssendung Café Puls berichtet. Bei eisigen Temperaturen hätten aufgebrachte Autofahrer auch Wasser über Mitglieder der Gruppe gegossen.

Schließlich wurde eine Spur von der Autobahn abgeleitet und die Mutter konnte umdrehen. 15 Minuten zu spät kam der Sohn doch noch zum Bus, der auf ihn gewartet hatte, heißt es in den österreichischen Medien. Eine Anfrage über die Situation blieb bisher von der „Letzten Generation“ unbeantwortet.