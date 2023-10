Mega-Knöllchen für Blitzerfoto: Mann soll 1,4 Millionen Dollar zahlen

Von: Sebastian Richter

In den USA ist ein Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs und wird geblitzt. Als er den Strafzettel bekommt, traut er seinen Augen nicht.

Georgia – Blitzerfotos können ganz schön teuer werden – allerdings bedeutet eine Geldstrafe für zu schnelles Fahren normalerweise nicht gleich den finanziellen Ruin. Ganz schön geschockt dürfte also ein Mann aus Georgia in den USA gewesen sein, als er den Brief der Behörden öffnete. Darin stand zunächst, dass er eine siebenstellige Summe für ein Blitzerfoto bezahlen soll: 1,4 Millionen US-Dollar.

Connor Cato heißt der Mann, der für ein Blitzerfoto weit über eine Million Dollar bezahlen sollte. Cato war am 2. September auf einem Freeway in Georgia auf dem Weg nach Hause. Dabei war er deutlich zu schnell unterwegs: Statt den vorgeschriebenen knapp 90 km/h fuhr er mit über 145 km/h durch Savannah, wie zunächst WSAV-TV berichtete.

Ein Mann ist in den USA deutlich zu schnell unterwegs und wird geblitzt. Als er den Strafzettel bekommt, traut er seinen Augen nicht. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Mann aus den USA soll nach Blitzerfoto 1,4 Millionen Dollar zahlen

Allerdings rechnete er mit einem kleinen, verschmerzbaren Betrag. Verwundert über die geforderten 1,4 Millionen Dollar kontaktierte Cato das Gericht. Und zunächst bestätigte die Dame am Telefon die gewaltige Summe, wie der Mann aus Georgia gegenüber WSAV-TV erzählte. Möglicherweise handele es sich dabei um einen Tippfehler, entgegnete daraufhin Cato. Doch die Frau am Telefon blieb dabei: „Nein, Sir, entweder zahlen Sie den Betrag auf dem Ticket oder Sie kommen am 21. Dezember um 13:30 Uhr vor Gericht“, so die Antwort laut dem Lokalmedium.

Zum Glück für Cato irrte sich die Dame am Telefon allerdings doch: Die gewaltige Summe war durch einen Software-Fehler entstanden. Das Gericht in Savannah lädt sogenannte „Superschnellfahrer“ automatisch vor, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung von Savannah laut New York Post erklärte. Bei dem Millionenbetrag handele es sich allerdings nur um einen Platzhalter, nicht die tatsächliche Strafe.

Millionen-Knöllchen in den USA: Tatsächliche Höhe der Strafe wird erst vor Gericht festgelegt

Die Programmierer der Software hätten in der automatisch verschickten Vorladung die „größtmögliche Zahl“ verwendet, so der Sprecher. Die tatsächliche Strafe werde allerdings erst vor Gericht festgelegt.

Dass das aktuelle System zu Verwirrung führt, ist nun auch beim Gericht aufgefallen. Man arbeite daran, die elektronischen Vorladungen anzupassen. Connor Cato wartet derweil auf seinen Gerichtstermin am 21. Dezember – und die Festlegung seiner Strafe, die bei dieser Art von Vergehen 1000 Dollar nicht überschreiten darf. (spr)

