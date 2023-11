Winter-Einbruch in Deutschland: Wetterdienst prognostiziert einzelnen Regionen „markante Neuschneemengen“

Von: Ana Wetherall-Grujic

„Anhaltende Niederschläge“ bringen in gleich mehreren Regionen in Deutschland einen Wintereinbruch. Doch der Deutsche Wetterdienst kündigt nicht nur Schnee an.

Kassel – Neuschnee von über 20 Zentimeter: Der Winter soll an diesem Wochenende über Deutschland hereinbrechen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Wettervorhersage zu Wettergefahren am 7. November 2023. Auch andere Meteorologen erwarten „erste Flocken“ in gleich mehreren deutschen Regionen. In den vergangenen Tagen hatten Experten bereits überraschende Wetter-Prognosen abgegeben.

Wintereinbruch in Deutschland: Hier soll es schneien

Für Samstag, 11. November, prognostiziert der DWD „anhaltende Niederschläge“, die bis unter 1000 Meter als Schnee fallen sollen. Für Höhenlagen zwischen 1200 und 1500 soll es dabei mehr als nur ein bisschen Weiß vom Himmel schneien: Der DWD schließt „markante Neuschneemengen“ von mehr als 20 Zentimeter nicht aus.

Wo Meteorologe Dominik Jung am 11. November Schnee erwartet:

Thüringer Wald

Bayerischer Wald

Harz

Schwarzwald

Alpen

Dieser Meinung schließt sich auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net an. Er sagt zu BILD: „Ab 700 Metern sind am Wochenende die ersten Flocken zu erwarten.“ Der Wetter-Experte erwartet am Wochenende Schnee rund ums Mittelgebirge und in den Alpen. In Österreich gab es bereits einen massiven Wintereinbruch mit Rekordmengen an Schnee am Brenner.

Es sind nicht die ersten frostigen Tage dieses Jahres. Mitte Oktober gab es einen Wintereinbruch in der gesamten Region um Kassel. Damals warnte der DWD vor Frost der Gefahrenstufen eins und zwei in dem Gebiet. Bemerkenswert war damals der Temperatursturz von fast 20 Grad.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Der DWD kündigt aber nicht nur Neuschnee an, sondern warnt auch vor Sturmböen in den kommenden Tagen. In Kamm- und Gipfellagen der Mittelgebirge und der Alpen sollen die Böen am Freitag, 10. November, Windstärken von acht bis neun erreichen. Über der Nordsee seien stürmische Böen laut DWD nicht ausgeschlossen. Bereits am Sonntag erwartet der DWD eine Sturm-Pause.

Ab nächster Woche soll dann allerdings mit dem Schneegestöber schon wieder Schluss sein. Statt Schnee wird in Deutschland ab Montag Dauerregen erwartet. (anwe)