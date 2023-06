Meteorologen sprechen von „Traum-Wetter“ - Experte deutet selbst Wende bei Schauer-Prognosen für den Süden an

Von: Helena Gries

Der Sommer ist da. Meteorologen sagen traumhaftes Wetter für das erste Juni-Wochenende voraus. Das sind die Aussichten für die kommenden Tage.

München – Der meteorologische Sommeranfang am 1. Juni beschert uns mit bis zu 16 Sonnenstunden am Tag in den meisten Teilen Deutschlands traumhaftes Wetter. Im Norden knickt das Hochdruckgebiet zum Monatsbeginn zwar kurzzeitig ein, Meteorologen versprechen jedoch schnelle Wetter-Besserung.

In der Nordhälfte wird am Monatsbeginn erstmal nicht viel Sonne scheinen. Der Süden Deutschlands kann sich jedoch weiter über Sonne satt freuen. Und der Blick auf das erste Juni-Wochenende lässt laut Wetter-Experten in ganz Deutschland auf Sommerwetter hoffen.

Der Sommer ist da. Wetter-Experten versprechen für das erste Wochenende im Juni perfektes Urlaubs- und Freizeitwetter. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Wetter am Wochenende: Meteorologen versprechen perfektes Urlaubs- und Freizeitwetter

„Regen ist nicht in Sicht, es gibt perfektes Urlaubs- und Freizeitwetter“, berichtet Meteorologe Georg Haas. Und auch an den Küsten wird sich laut dem Wetter-Experten von wetter.com bereits am Freitag (2. Juni) wieder die Sonne durchsetzen. Zum Wochenende wird der Himmel im ganzen Land so gut wie wolkenfrei sein, kündigte Haas an.

Bestes Sommerwetter für die kommenden Tage verspricht auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net: „Das erste Juni-Wochenende wird in ganz Deutschland ein Traum.“ Der Dauersommer soll auch in der nächsten Woche anhalten:

Freitag, 2. Juni 2023 sonnig und trocken, 19 bis 28 Grad Samstag, 3. Juni 2023 viel Sonnenschein und trocken, 20 bis 29 Grad Sonntag, 4. Juni 2023 reichlich Sonnenschein und trocken, 21 bis 30 Grad Montag, 5. Juni 2023 sonnig, später im Süden einzelne Schauer und Gewitter möglich, 20 bis 29 Grad Dienstag, 6. Juni 2023 viel Sonnenschein, im Südosten einzelne Schauer und Gewitter, 22 bis 29 Grad Mittwoch, 7. Juni 2023 meist freundlich, nachmittags vom Schwarzwald bis zum Bayerischen Wald einzelne Gewitter möglich, 23 bis 30 Grad

Im Südwesten sind dann sogar bis zu 30 Grad möglich, allerdings wird es im Gegenzug etwas wechselhafter und es können sich ab und zu Schauer und Gewitter bilden. Die Wärme bleibt und flächendeckender Regen ist laut Jung nicht in Sicht. „In den meisten Landesteilen bleibt es in der nächsten Woche komplett trocken“, so der Wetter-Experte.

Sommer in Deutschland: Wetter bleibt in den ersten Juni-Tagen sonnig und warm

Der Sommer bleibt Deutschland also in den meisten Regionen vorerst erhalten. Die aktuell im Süden berechneten Schauer und Gewitter seien laut Jung derzeit noch mit Vorsicht zu genießen, denn sie können auch ganz schnell wieder aus der Prognose verschwunden sein. „Unterm Strich ist das in diesen Tagen total angenehmes Sommerwetter“, so Jung. Am Tag ist es nicht zu heiß und nachts bleibt es kühl genug, um selbst im Dachgeschoss schön durchlüften zu können. (hg)