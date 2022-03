Zeitumstellung an diesem Wochenende: Wird die Uhr vor oder zurückgestellt? Das müssen Sie jetzt wissen

Von: Kai Hartwig

Am Sonntag werden die Uhren von Winter- auf Sommerzeit umgestellt. Wir erklären Ihnen alles, was es zu beachten gilt. Und warum der Zeitumstellung das Aus droht.

München - Am 27. März ist es wieder so weit. Die erste Zeitumstellung des Jahres 2022 steht an. Die Winterzeit endet am letzten Wochenende im März, in der Nacht werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt.

Um genau 2.00 Uhr am Sonntag (27. März) springen die Uhren nachts auf 3.00 Uhr um, sofern sie automatisch funktionieren. Bei Armbanduhren oder anderen Uhr-Modellen, die manuell eingestellt werden, müssen Sie den Zeiger um eine Stunde vorstellen. Langschläfer also aufgepasst: Die Nacht von Samstag (26. März) auf Sonntag (27. März) wird um genau eine Stunde kürzer ausfallen.

27. März 2022: Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit

Auf eine Zeitumstellung müssen sich die Menschen hierzulande zwei Mal im Jahr einstellen. Während uns in Deutschland im März der Wechsel von der Winterzeit auf die Sommerzeit eine Stunde kostet, gewinnen wir im Oktober 60 Minuten bei der Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit. Am 30. Oktober werden die Uhren nachts von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt.

Am Sonntag (27. März) ist Zeitumstellung. © Armin Weigel/dpa

Wenn am 27. März die Sommerzeit beginnt, werden viele Menschen am frühen Morgen einen ganz offensichtlichen Unterschied bemerken. Es bleibt aufgrund der Zeitumstellung länger dunkel. Doch es gibt auch einen Vorteil: Dafür bleibt es dann am Abend eine Stunde länger hell als zur Winterzeit.

Studien zur Zeitumstellung belegen: Wechsel von Winterzeit auf Sommerzeit ungesünder

Doch was bedeutet die Zeitumstellung für unseren Biorhythmus? Mehrere Studien haben sich mit dem Thema bereits auseinandergesetzt. Und kamen zu dem Ergebnis, dass die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit den Menschen mehr zusetzt als die von Sommerzeit auf Winterzeit.

Die Universität Bologna fand in einer Studie von 2013 heraus, dass eine deutlich größere Störung der Schlaf- und Wachzyklen zu beobachten ist, wenn auf Sommerzeit umgestellt wird. Zudem ergab eine Studie des schwedischen Karolinska-Instituts ein fünf Prozent höheres Risiko für Herzinfarkte bei Wechsel von Winterzeit auf Sommerzeit im Gegensatz zur Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit.

Winterzeit und Sommerzeit: EU will Zeitumstellung abschaffen

Dem Wechsel von Winterzeit auf Sommerzeit und wieder zurück könnte innerhalb der Europäischen Union (EU) – und damit auch in Deutschland – schon bald das Aus drohen. Bereits 2018 ließ die EU-Kommission die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedsstaaten über die Abschaffung der Zeitumstellung abstimmen. Auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ war – mit 84 Prozent sprach sich die große Mehrheit für das Ende der Zeitumstellung aus.

Anschließend folgte das Plenum dem Willen seiner Bürgerinnen und Bürger. Im März 2019 sprach sich das EU-Parlament mehrheitlich für die Abschaffung der Zeitumstellung aus. Angepeilt war das Ende der Wechsel von Winterzeit auf Sommerzeit und wieder zurück für das Jahr 2021. Doch daraus wurde bislang noch nichts.

Der Grund: Im Falle einer Abschaffung müsste auch aus wirtschaftlichen Gründen eine gemeinsame Entscheidung aller EU-Mitgliedsstaaten her. Und zwar ob man künftig dauerhaft die Sommerzeit oder die Winterzeit nutzen möchte. So fand sich auch in dieser Frage kein gemeinsamer Nenner. Deshalb bleibt es vorerst bei der Zeitumstellung, wie auch am kommenden Sonntag (27. März). (kh)