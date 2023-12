34 Jahre alter Song geht wegen GTA 6 über Nacht durch die Decke

Lange wartete die Gamer-Community auf das neue GTA. Nun kam der Trailer zum Spiel heraus – und brachte einen 34 Jahre alten Song zurück.

München – Wie es der Zufall so will, hatte ausgerechnet Tom Petty auch einen Song mit dem Titel: „The Waiting“, in dem es hieß: „The waiting is the hardest part“. Denn viele Zocker haben sehr lange auf ein Spiel gewartet, bald ist es so weit: GTA 6 kommt heraus. Der nächste Teil der beliebten Reihe um „Grand Theft Auto“. Und auch Tom Petty spielt eine kleine Nebenrolle. Zwar nicht mit dem Song „The Waiting“ aus dem Jahr 1981, sondern mit „Love Is A Long Road“ von 1989.

GTA 6 und ein 34 Jahre alter Song von Tom Petty: Eine Kombination, die den Fans des Videospiels gut gefällt

Warum spielt ausgerechnet ein Song der 2017 verstorbenen Musik-Koryphäe eine Rolle beim brandneuen Spiel GTA 6? Am 4. Dezember veröffentlichte nämlich Rockstar Games den ersten Trailer zum Spiel. Und innerhalb von 20 Stunden wurde dieser auf der Plattform YouTube von über 80 Millionen Menschen aufgerufen. Mehr als 677.000 Kommentare tummeln sich unter dem 1:30-Minuten-Clip.

Ein Fan schrieb passend unter das Video: „Wir haben zehn Jahre auf den Moment gewartet und jetzt ist er endlich gekommen“. Damit traf er wohl den Nerv. Über 700.000 YouTube-User versahen den Satz mit einem Daumen nach oben. Dieses Mal wird das Spiel dem fiktiven Florida nachempfunden. Die Strandpromenade und Stadt erinnert an Miami, die Everglades werden durchfahren. Alles unterlegt von Tom Pettys: „Love Is A Long Road“ vom Album „Full Moon Fever“. Vom gleichen Album stammen die Mega-Hits „Free Fallin“ oder „I Won‘t Back Down“.

„Was für ein unglaublicher Künstler er war“: GTA-6-Fans entdecken Tom Petty für sich neu

Auf Tom Pettys YouTube-Seite häuften sich allerhand Kommentare nach dem Release von GTA 6. „Ich bin so froh, dass Tom Petty die Anerkennung bekommt, die er auch nach seinem Tod verdient. Was ein unglaublicher Künstler er war“, schreibt ein User kurz nach Veröffentlichung des Trailers. Videospiele können auch Musikstücke mitprägen: „Was ein exzellenter Song. Rockstar liefert immer den richtigen Song. Zum Glück bekommt das Lied die Aufmerksamkeit, welches es verdient“. Und einer fügt an: „Rest in Peace Tom Petty. Jetzt können wir endlich sagen, dass der Song zeitlos ist.“ Auch auf der Spotify-Seite des Künstlers wird unter den Top-5-Hits „Love Is A Long Road“ empfohlen. Tom Petty wurde nur 66 Jahre alt, seine Musik lebt für immer.

Bittere Nachrichten gibt es von Rockstar Games allerdings für PC-Gamer und beispielsweise PlayStation4-Besitzer: Das Spiel wird es vorerst nur auf den aktuellsten Konsolen geben. (ank)