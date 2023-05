ESC-Ausraster: Als Schweden aus Deutschland 12 Punkte bekommt, platzt Olli Schulz der Kragen

Beim Eurovision Song Contest 2023 gewann Schweden, vom Auftritt waren Jan Böhmermann und Olli Schulz nicht überzeugt, von der Punktevergabe auch nicht.

Liverpool – Der Eurovision Song Contest 2024 findet in Schweden statt. Loreen hat den Titel nach Hause geholt. Natürlich waren damit nicht alle Fans einverstanden, aber am Ende hat sie die meisten Menschen abgeholt und die höchste Punktzahl eingefahren. Bei ihrer Bühnenshow lag die Sängerin zwischen zwei Ebenen, die beleuchtet waren.

Jan Böhmermann und Olli Schulz, die den ESC 2023 für FM4, einem österreichischen Radiosender, kommentierten, waren von der Performance nicht ganz so angetan und sorgten für skurrile Vergleiche. Im Laufe des Abends waren für Böhmermann die Österreicher, die Esten oder der Belgier Gustav die Favoriten. Schulz sah starke Norweger, die einen „Ohrwurm“ ablieferten. Die Jury gab Norwegen wenig Punkte, die Zuschauer allerdings über 200, was Norwegen eine Top-Platzierung einbrachte.

Schwedischer Sieger-Song: „Ich muss nächste Woche ins MRT“ – auch Böhmermann witzelt

Beim schwedischen Gewinnersong sagte Schulz nach wenigen Sekunden, als er Loreen zwischen den Ebenen liegen sah: „Das erinnert mich, dass ich nächste Woche noch ins MRT muss.“ Böhmermann fragte nach, ob es wegen der Füße sei, woraufhin Schulz mit „Rücken“ antwortet. „Ich habe mir im letzten Urlaub auf Borkum ein Schafspelz gekauft, so ganz flauschig, draußen für die Gartenstühle draußen auf dem Balkon“, redet Böhmermann über den Refrain der Sängerin drüber.

„Da jetzt noch eine Scheibe Salat rein, bisschen Käse, Remoulade, dann ist ein Sandwich“, meint Böhmermann über das Bühnenbild. Im weiteren Verlauf des Sieger-Songs unterhalten sich die beiden Moderatoren über den Gestank in der Halle. Am Ende des Liedes äußert sich Schulz: „Ich sag ganz kurz meine Meinung: Ich fand den Song von vor zehn Jahren deutlich stärker.“ 2012 gewann Loreen auch schon den Contest mit dem Song Euphoria. „Ich finde sie eine sehr schöne, beeindruckende Frau. Sie sieht toll aus, ist gut rübergekommen, aber der Song ist nicht so stark, wie man es von den Schweden gewohnt ist.“

Schulz flippt aus, als Schweden auch von Deutschland 12 Punkte bekommt

Als Deutschland dann bei der Punktervergabe als 14. Land von 37 Schweden dann auch 12 Punkte gab, regte sich Schulz letztendlich tierisch auf. „Dass alle den Schweden die A****löcher lecken, das nervt mich gerade so“, platzte dem Musiker der Kragen. „Dass das so abgefeiert wird, so geil war‘s auch nicht“, sagt Schulz, während Böhmermann zur Ruhe mahnt: „Das ist alles nur Jury, komm mal runter jetzt.“ Schulz meinte nicht speziell die Deutschen, sondern alle Länder, die so eifrig für Schweden voteten, die nach Deutschland schon satte 140 Punkte auf dem Konto hatten.

Nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer fanden den Schweden-Beitrag namens „Tattoo“ sehr gut (der tz.de-Ticker zum Nachlesen). Derweil regten sich Böhmermann und Schulz bei einem ESC-Pausenfüller auf, auch beim Outfit des deutschen Vertreters Chris Harms von Lord Of The Lost waren Sprüche angesagt.(ank)