Wetter in Deutschland: Erste Hitzewelle des Jahres – „Extremwetter ist mal wieder angekommen“

Von: Bjarne Kommnick

Der Sommer schlägt voll ein in Deutschland. Vielerorts wurde die 30-Grad-Marke bereits überschritten. Wetterexperte Dominik Jung warnt vor hoher Waldbrandgefahr.

Wiesbaden – Der Sommer ist voll angekommen und das, obwohl er kalendarisch noch nicht einmal angefangen hat. Wie der Meteorologe und Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net in einer Pressemitteilung erklärt, wurden am Donnerstag bereits Temperaturen über 30 Grad Celsius gemessen. Sowohl im Osten als auch im Süden und im Westen hätten die Temperaturen die 30-Marke bereits überschritten. Im Norden hingegen lagen die Temperaturen vielerorts knapp darunter. Besonders mit Blick auf den Trend der nächsten Tage sei Trockenheit derzeit ein „extremes Problem“.

„Extremwetter wieder angekommen“: Dürre verbreitet sich in Deutschland – mit höchster Waldbrandgefahr

Laut Jung muss sich Deutschland weiterhin auf eine äußerst trockene Zeit einstellen: „Wir stehen an der Schwelle zu einem weiteren Dürresommer“, erklärt der Meteorologe. „Das erkennt man schnell mit einem Blick auf die amtliche Waldbrandgefahrenkarte des Deutschen Wetterdienstes“. Demnach sei die gesamte Karte der Bundesrepublik dunkelrot gefärbt, also höchste Waldbrandgefahr.

Die Gefahrenkarte für Wald- und Flächenbrände des Deutschen Wetterdienstes färbt fast ganz Deutschland in dunkelrot. © Deutscher Wetterdienst

„Das Extremwetter ist mal wieder in Deutschland angekommen“, erklärt Jung und erklärt, dass nach dem wechselhaften und kühlen Sommer nun das andere Wetterextrem da sei. „Die Dürre und Wärme breitet sich ungehindert aus“. Darüber seien sich auch die neusten Langfristprognosen einig. Demnach soll der Juni und der Juli in weiten Teilen Deutschland äußerst stark trocken ausfallen. Zudem würde der Sommer wärmer werden als im langjährigen Klimadurchschnitt.

Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen in Deutschland?

Samstag: 24 bis 33 Grad, Sonne und Hitze

24 bis 33 Grad, Sonne und Hitze Sonntag: 25 bis 33 Grad, viel Sonnenschein und trocken

25 bis 33 Grad, viel Sonnenschein und trocken Montag: 23 bis 30 Grad, trocken und sommerlich warm

23 bis 30 Grad, trocken und sommerlich warm Dienstag: 23 bis 30 Grad, meist trocken und Sonnenschein

23 bis 30 Grad, meist trocken und Sonnenschein Mittwoch: 18 bis 27 Grad, aus Osten kommt ein Höhentief, dort etwas Regen, sonst trocken

18 bis 27 Grad, aus Osten kommt ein Höhentief, dort etwas Regen, sonst trocken Donnerstag: 16 bis 26 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, teilweise Schauer und Gewitter

16 bis 26 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, teilweise Schauer und Gewitter Freitag: 15 bis 25 Grad, mal Sonnenschein, mal Wolken, besonders nach Osten etwas Regen

15 bis 25 Grad, mal Sonnenschein, mal Wolken, besonders nach Osten etwas Regen (Quelle: Dominik Jung)

Experte warnt vor erster Hitzewelle des Jahres in Deutschland - „Wetterextreme nehmen zu“

„In Deutschland erwarten wir nun erstmal etliche heißte Tage am Stück, die erste Hitzewelle des Jahres steht an“. Meteorologen würden von einer Hitzewelle sprechen, sobald es an drei Tagen hintereinander wärmer als 30 Grad sei. „Genau das wird nun in Deutschland passieren, der Regen bleibt aber weiterhin meist aus“. In einigen Regionen in Deutschland sei demnach seit Anfang Mai kein einziger Tropfen Regen mehr gefallen.

In Brandenburg ist es aufgrund von Trockenheit zu einem Waldbrand südlich von Berlin gekommen. © dpa/Thomas Schulz

Welche Auswirkungen das haben kann, zeigte zuletzt auch ein Großeinsatz der Feuerwehr in Brandenburg, wo es zu einem Waldbrand in einem munitionsbelasteten Gebiet gekommen ist. Mit Blick in die Welt rücken auch die Waldbrände in Kanada in den Mittelpunkt, weshalb sich derzeit ein dichter Rauch über New York legt und die Bevölkerung nicht vor die Tür gehen sollen. Meteorologe Jung erklärt: „Durch den Klimawandel nehmen die Wetterextreme auch in Deutschland immer weiter zu“.