Edeka bietet eine Sonnenblumenöl-Alternative „für Eigenanbau“ an – doch es gibt einen Haken

Von: Kai Hartwig

Teilen

Sonnenblumenöl ist seit Monaten zumeist rar gesät und teuer. Edeka offeriert eine Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Die Sache hat aber einen Haken.

München - Die Nachfrage nach bestimmten Produkten hat in Deutschland in den vergangenen Monaten zu wilden Szenen in deutschen Supermärkten und Discountern geführt. Besonders Sonnenblumenöl war dabei das Ziel vieler Kundinnen und Kunden, Hamsterkäufe wurden vielfach beobachtet.

Sonnenblumenöl Das Sonnenblumenöl wird aus Sonnenblumen gewonnen. Und zwar aus den sogenannten Achänen (einsamige Schließfrüchte) der Pflanze. Neben der Nutzung als Speiseöl wird Sonnenblumenöl zudem bei der Erzeugung von Biodiesel verwendet.

Edeka bietet Sonnenblumen für die Eigenproduktion von Sonnenblumenöl an

Dies führte dazu, dass Regale teils völlig verwaist waren. Und dadurch harte Maßnahmen ergriffen werden mussten: Die Abgabe von Sonnenblumenöl wurde auf eine oder wenige Flaschen beschränkt. Zudem zogen die Preise stark an.

Zwar leistete auch die Ukraine-Krise ihren Beitrag zur drastischen Preiserhöhung beim Sonnenblumenöl. Doch auch das maßlose Kaufverhalten einiger deutscher Supermarktkunden tat sein Übriges. Das Speiseöl wurde zum „flüssigen Gold“. Man bekomme das Sonnenblumenöl ja „fast geschenkt“, spottete ein Aldi-Kunde kürzlich bezüglich der hohen Preise.

Ein Twitter-User postete ein Bild aus einer Edeka-Filiale. Darauf sieht man ein Regal mit zahlreichen Sonnenblumen, die direkt über den Öl-Flaschen stehen. Ein Schild trägt die Aufschrift: „Sonnenblumenöl für Eigenanbau ab 2023.“ Jeder Topf ist mit einer Pflanze bestückt und kostet 2,99 Euro.

Edeka: Sonnenblumenöl-Angebot für Selbstversorger - „Man braucht Kerne von 60 Sonnenblumen“

Als Selbstversorger dem Run auf inzwischen teures Sonnenblumenöl entgehen - ist das die Lösung? Ganz so einfach ist die Sache wohl nicht. Zumindest was den Kostenfaktor betrifft. „Man braucht übrigens die Kerne von 60 Sonnenblumen für einen Liter Öl“, schrieb der Twitter-Nutzer zu seinem Schnappschuss aus der Edeka-Filiale.

Sonnenblumenöl Edeka.jpg © Screenshot / twitter.com/___patrice___

Man müsste demnach 60 Sonnenblumen à 2,99 Euro kaufen, also insgesamt stolze 179,40 Euro ausgeben. Für gerade einmal einen Liter Sonnenblumenöl. Eventuelle Missernten sind in dieser Rechnung übrigens noch nicht inbegriffen.

Fast 180 Euro für den Liter Sonnenblumenöl. Da erscheinen einem die aktuellen Preise für Sonnenblumenöl, die oftmals bei vier bis fünf Euro liegen, geradezu wie ein Schnäppchen. Zumal es auch wieder Berichte über günstige Sonnenblumenöl-Angebote gibt, wie jüngst von einer Rewe-Kundin. (kh)