Sonnenblumenöl-Krise trifft nächstes Land – zahlreiche Imbisse stehen offenbar vor dem Aus

Sonnenblumenöl ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine heiß begehrt. In britischen Imbissen fehlt das Öl zum Brutzeln schmerzlich.

London - Im Vorbeigehen an kleinen Imbissbuden steigt Passanten gerne mal der kräftige Geruch von Frittieröl in die Nase, sofort schießen hungrigen Fußgängern Bilder von knuspriger Panade oder krossen Pommes in den Kopf - der Bauch knurrt. Damit könnte nun aber bald Schluss sein, zumindest in Großbritannien. Auf der Insel ist das Nationalgericht Fish-and-Chips in Gefahr, wegen „apokalyptischer“ Lebensmittelpreise, wie die Bank-of-England prophezeite. Mehl, Sonnenblumenöl, Kartoffeln und Fisch braucht es für den leckeren Snack. Bis auf den Fisch, alles Zutaten, auf die auch deutsche Imbissbuden dringend angewiesen sind.

Oft leere Öl-Regale in den Supermärkten

Von einigen wird das Sonnenblumenöl hierzulande mit dem Klopapier während der Corona-Pandemie verglichen. Im Supermarkt stehen Kunden vor leeren Regalen, wenn es dann doch mal Öl zu kaufen gibt, dominiert Ungläubigkeit.

Bisher bezogen die britischen Fish-and-Chips-Buden die Hälfte ihres Öls aus Russland oder der Ukraine. Gleiches gilt für das Mehl für die Panade. Seit der Eskalation im Ukraine-Konflikt sind beide Produkte deutlich teurer geworden. In Großbritannien stiegen die Lebensmittelpreise um 5,9 Prozent, Experten rechnen mit einer weiteren Teuerung. Und seien Knappheit bei Mehl und Öl für die britischen Imbissbuden nicht schon genug, könnte es auch bei den Kartoffeln bald eng werden. Der Grund dafür: teurere russische Düngermittel.

Neben Sonnenblumenöl gibt es eine weitere Sorge: die hohen Energiepreise

Zu den Lebensmittelengpässen kommen auch noch die steigenden Energiepreise auf die Imbissbetreiber zu. Außerdem müssen sie natürlich um ihre Kunden fürchten, die in Zukunft wohl abwägen werden, ob sie sich eine Portion Fish-and-Chips gönnen oder eher die Heizungskostenrechnung begleichen.

Zwar gibt es für Deutschland bisher noch nicht so dunkle Prognosen, wie für die Briten. Dennoch betonte Wirtschaftsminister Habeck im April, dass der Krieg uns „Wohlstand kosten“ wird. Mehl, Kartoffeln und Sonnenblumenöl braucht es auch in jeder deutschen Imbissbude zum Frittieren von Pommes und für die leckere goldgelbe Knusperpanade.