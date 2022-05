Während Preise für Sonnenblumenöl explodieren - Zahlreiche Lebensmittel viel billiger als noch im Vorjahr

Von: Yasina Hipp

Teilen

Einiges Gemüse und Obst ist teilweise um bis zu 23 Prozent günstiger geworden © picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Die Lebensmittelpreise steigen, vor allem Sonnenblumenöl und Mehl sind sehr teuer geworden. Andere Produkte entwickeln sich preislich jedoch in eine andere Richtung.

Berlin - Aus Großbritannien erreichte die Welt die Nachricht, dass das beliebte Nationalgericht Fish-and-Chips bald kaum noch erschwinglich für Normalverbraucher sein wird. Einige britische Imbissbuden fürchten sogar, dass sie angesichts steigender Lebensmittel- und Energiepreise die Schotten ganz dicht machen müssen. Für Fish-and-Chips braucht es vorrangig Sonnenblumenöl, Mehl, Kartoffeln und Fisch. Seit dem russischen Angriffskriegs auf die Ukraine alles rare oder sehr teure Produkte. Aber nicht nur an britischen Fish-and-Chips-Buden macht sich die Preissteigerung bemerkbar, sondern auch in deutschen Supermärkten. Die Obst- und Gemüseabteilung scheint aber zumindest teilweise von der Teuerung nicht betroffen zu sein.

Supermarkt: Gemüse und Obst ist teilweise bis zu 23 Prozent günstiger

Heutzutage lohnt sich ein Abstecher in die Obst- und Gemüseabteilung von Edeka, Rewe, Lidl und Co. gleich doppelt. Zum einen sind die Früchtchen natürlich gut für die Gesundheit und auch noch lecker. Zum anderen sind sie teilweise sogar günstiger geworden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind beispielsweise Blumenkohl, Möhren und Paprika zwischen 10 bis 23 Prozent günstiger als noch 2021. Ähnlich sieht es bei Äpfeln, Pfirsichen und Kirschen aus. Gründe dafür sehen die Experten in der geringen Nachfrage oder einer Überproduktion der Waren.

Um 10 bis 23 Prozent günstiger

Gemüse: Blumenkohl, Möhren und Paprika

Obst: Äpfel, Pfirsiche und Kirschen

Supermarkt: Alternativen zu Sonnenblumenöl sind möglich

In einigen deutschen Supermärkten ist es bereits zu richtigen Streitereien um das flüssige Gold gekommen. Dabei ist das gar nicht notwendig. Statt Sonnenblumenöls kann durchaus zu pflanzlichen Alternativen gegriffen werden. Apropos pflanzlich: Aus Blumenkohl, Möhren und Paprika lassen sich ganz ohne Öl und Mehl leckere Gerichte zaubern, die auch noch gesund sind. Ebenso bieten sich Äpfel, Pfirsiche und Kirschen für schmackhafte Nachtisch-Kreationen oder als Snack für zwischendurch an.