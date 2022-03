Leere Regale auch anderswo: Hamstern ist keine deutsche Erfindung - „Deppen sind international“

Von: Anna Lorenz

Egal, in welchen Supermarkt man schaut, es wird gehamstert. Der Tweet einer Urlauberin in den Niederlanden zeigt: Die Vorratskäufe sind keine nationale Marotte.

Groningen - Es wäre an sich nicht schwierig: Maske auf, Lebensmittelbedarf in den Wagen laden, bezahlen, fertig. Seit über zwei Jahren ist das nun der gewöhnliche Ablauf, wenn man Supermarkt oder Discounter besucht. Doch nicht nur hierzulande scheint das Prinzip dem ein oder anderen Schwierigkeiten zu bereiten - auch in den Niederlanden wird fleißig ohne Mund-Nasen-“bescherming“ „gehamsterd“.

Hamsterkäufe: Die „internationalen Deppen“ - Warum kaufen Kunden gigantische Vorräte ein?

Schon aus Gründen der Stressreduktion und der Nachhaltigkeit macht es Sinn, den Einkauf nicht so knapp zu bemessen, dass man jeden Tag den Supermarkt frequentieren muss. Doch in der momentanen Situation stellen sich - wie auch zur pandemiebedingten Hoch-Zeit des Toilettenpapiers - nicht wenige die Frage: „Wofür braucht man denn so viel davon?“ Legitimerweise sind Einkäufe, die die jederzeit empfohlenen Notvorräte deutlich überschreiten, in Frage zu ziehen, denn ehrlich können nur die wenigsten von sich behaupten, in absehbarer Zukunft 20 kg Mehl oder kistenweise Sonnenblumenöl zu benötigen. Bei Preisen von 2,59 Euro den Liter wäre nicht einmal der vielfach praktizierte Einsatz als Treibstoffersatz - davon ist abzuraten! - wegen hoher Spritpreise logisch nachvollziehbar.

Auch hier wird das Speiseöl gehamstert: In niederländischen Supermärkten ist Sonnenblumenöl ab und an erhältlich - allerdings zum stolzen Literpreis von 2,59 Euro. © Screenshot Twitter/@Madelin76152247

Der Frage, weshalb es dennoch international zu Hamsterkäufen kommt, hat sich Jan Häusser, Professor für Sozialpsychologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen, angenommen. „Solche Situationen werden in der Sozialpsychologie und der Verhaltensökonomie untersucht und sind dort als Tragik der Allmende (benannt nach einer mittelalterlichen Wirtschaftsform) bekannt“, so Häusser, der Hamsterkäufe in das Spannungsfeld der mixed-motive-Situationen einordnet.

Darunter versteht man eine Lage, in der kollektive und persönliche Aspekte bei unseren Entscheidungen berücksichtigt werden müssen. „Die Crux ist: In solchen Situationen gibt es starke Anreize [,] sich egoistisch zu verhalten. Wenn ich meinen Mitmenschen [...] unterstelle, dass diese sich wahrscheinlich egoistisch verhalten werden, muss ich mich ebenfalls egoistisch verhalten, um mein eigenes Wohlbefinden zu sichern. Das Ganze wird also ein sich selbstverstärkender Prozess.“

Niederlande-Tweet: Urlauberin macht ihrem „tierischen“ Ärger über internationales Gehamstere Luft

Dass deutsche Hamsterer kein Patent auf Egoismus besitzen, zeigt nun auch der Tweet einer Urlauberin, die in ihrem Post auf der Social-Media-Plattform Twitter die Zustände in niederländischen Supermärkten kritisiert:

Die Userin, die den Account aus der sich ihres Hundes betreibt, mach ihrem „tierischen“ Ärger Luft: „Deppen sind international!“ beschwert sich der Vierbeiner stellvertretend über die geplünderten „Zonnebloem-Olie“-Regale in dem niederländischen Lebensmittelgeschäft. Und während einige Kommentare das Ganze mit Humor zu nehmen versuchen, stellt ein Nutzer die nachvollziehbare Verständnisfrage. „Grenzüberschreitende Dummheit… was machen die denn alle mit dem ganzen Sonnenblumenöl???“

Hamstern und Co.: Wie lässt sich die „grenzüberschreitende Dummheit“ aufhalten?

„Natürlich kann auch jeder dazu beitragen, durch kooperativeres, weniger egoistisches Verhalten die Spirale zu durchbrechen“, so Häusser. Man könne „ja damit anfangen, zumindest ein kleines bisschen weniger zu hamstern.“ Im Gegensatz zur Pandemie, in der viele Hamster-Waren an sich zu keiner Zeit von Lieferengpässen bedroht waren, stellt sich die gegenwärtige Lage aufgrund der prekären Marktsituation natürlich etwas anders dar. Doch zu der Frage, wieso sich die gehorteten Produkte oft auch international unterscheiden, hat der Wissenschaftler dennoch einen süffisanten Ansatz: „Dass in unterschiedlichen Ländern teilweise sehr unterschiedliche Produkte gehamstert werden, sagt wahrscheinlich eher etwas über kulturelle Unterschiede in den Grundlagen für das eigene Wohlbefinden aus – aber das ist eine andere Geschichte.“ (askl)