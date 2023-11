Sonnigste Stadt in Deutschland: An diesem Ort ist das Wetter am besten

Von: Dominik Grill

Auch wenn es häufig behauptet wird, ist Freiburg nicht die sonnigste Stadt Deutschlands. Den Rekord sichert sich ein anderer Ort in Baden-Württemberg.

Offenburg - „Über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt“ – diese und ähnliche Frotzeleien dürfen nicht fehlen, wenn Angehörige der beiden Volksgruppen aus Baden-Württemberg zusammenkommen. Auch wenn der ein oder andere sicherlich Einwände gegenüber dem zweiten Teil hat, so ist Badens besonderer Platz an der Sonne mittlerweile sogar wissenschaftlich bewiesen: Hier befindet sich Deutschlands Sonnenhauptstadt Offenburg.

Offenburg ist mit fast 2800 Sonnenstunden die sonnigste Stadt Deutschlands

Auf satte 2791 Sonnenstunden kommt die Stadt im Jahr und verweist das wenige Kilometer entfernte Kehl bei Straßburg deutlich auf den zweiten Platz (2769 Sonnenstunden). Spätestens beim Blick auf die anderen Platzierungen in der Liste der sonnigsten Städte in Deutschland wird es verdächtig: Insgesamt sechs der Top 10 befinden sich im Ländle, die vier anderen Plätze gehen allesamt an Bayern. Das ergab eine Studie des Solar-Unternehmens Enpal. Berücksichtigt wurden dabei Städte mit mindestens 20.000 Einwohnern.

Das Schloss Ortenberg bei Offenburg ist immer einen Ausflug wert – vor allem bei sonnigem Wetter. © Imago/imagebroker

Zu den baden-württembergischen Städten gehören noch Lahr im Schwarzwald, Achern nahe Offenburg, Leutkirch im Allgäu und Rheinstetten. Letztere beweist, dass es auch innerhalb von Baden-Württemberg gehörige Unterschiede gibt. Auf dem neunten Platz verbucht die Stadt bei Karlsruhe mit 2687 über 100 Sonnenstunden weniger als das erstplatzierte Offenburg. Schaut man sich die geografische Lage dieser Orte an, dann meint es die Sonne tatsächlich gut mit Baden und seinen Einwohnern. Dass der ganze deutsche Süden eine Rekordzahl an Sonnenstunden aufweist, liegt nicht nur an der näheren Lage am Äquator.

Mittelmeerflair in Baden Württemberg – das sind die Gründe

Bedanken dürfen sich Badener, Schwaben und Bayern in erster Linie bei den Alpen, die für einen Fallwind sorgen, der die Wolken in Schach hält. Zusammen mit der warmen Mittelmeerluft, die aus dem französischen Rhone-Tal in den Breisgau strömt, ist besonders am Oberrhein mediterranes Feeling garantiert. Abgerundet wird das Mittelmeerflair im Ländle von den zahlreichen Weinregionen und dem schwäbischen Meer, dem Bodensee, im Süden des Bundeslandes.

Dass in Baden-Württemberg allerdings nicht nur „Sonne, Sommer, Sonnenschein" herrscht, braucht man, besonders zu dieser Jahreszeit, keinem zu sagen. Der Winter steht vor der Tür und damit gönnt sich auch der sonnige Süden eine Pause vom Urlaubswetter.