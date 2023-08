Hitze-Welle in Deutschland: Warnstufe lila in mehreren Regionen – DWD warnt erneut

Von: Karolin Schäfer, Alina Schröder

Teilen

Die Temperaturen sind auch am Montag hoch. In einigen Regionen warnt der Deutsche Wetterdienst vor starker bis extremen Hitze.

Update vom 21. August, 13.58 Uhr: Es bleibt weiter heiß, besonders im Süden Deutschlands. Es ist teils drückend schwül. Das bleibt bis Mittwoch so. Dann geht es mit den Temperaturen bergab. Am Donnerstag (24. August) zeichnet sich laut dem DWD-Wetterexperten eine Unwetterlage ab. Vom Westen ziehen nach der aktuellen Prognose kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial auf.

Doch bis zum Mittwoch ist Schwitzen angesagt. Die Werte in der Mitte und im Süden erreichen bis zu 34 Grad Celsius. Nur an der Küste und im Norden ist es angenehmer, mit Maximalwerten von 23 bis 30 Grad.

Hitzewelle in Deutschland: Die DWD-Wettergrafik mit den Höchstwerten für Montag (links) und Dienstag (rechts). © DWD Wettergrafik

Hitze-Welle in Deutschland: Warnstufe lila in mehreren Regionen – DWD warnt erneut

Update vom 21. August, 6.12 Uhr: Bis Montagabend (21. August) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Hitze –vor allem im Süden Deutschlands. Es droht in Baden-Württemberg, Bayern, Saarland sowie im Süden von Rheinland-Pfalz und Hessen eine starke Wärmebelastung. Im äußersten Westen und Süden Baden-Württembergs wird sogar vor einer extremen Wärmebelastung, also einer gefühlten Temperatur von 38 Grad, gewarnt. Laut DWD könnte das vor allem für ältere und pflegebedürftige Menschen belastend werden.

In der Südhälfte komplett lila: Hier warnt der DWD vor einer extremen Wärmebelastung. © Deutscher Wetterdienst (DWD)

Erstmeldung vom 20. August, 11.06 Uhr: Kassel – In den letzten Tagen haben heftige Gewitter mit Starkregen in Deutschland gewütet, es kam teils zu schweren Überschwemmungen. Nun kehrt die Hitze in weiten Teilen Deutschlands zurück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer extremen Hitzebelastung am Sonntag (20. August).

Hitze-Wetter in Deutschland: In diesen Regionen wird es besonders heiß

Besonders im Süden, Südosten und Südwesten des Landes wird es heiß. Über die Nordwesthälfte zieht eine Kaltfront, die zwar warme, aber nicht mehr so feuchte und schwüle Luft mit sich bringt. In der Nacht zum Sonntag gab es in Norddeutschland bis in den Nordosten noch Regen und vereinzelt Gewitter. Das bedeutet jedoch keine Abkühlung.

Der DWD warnt am Sonntag besonders in der Südhälfte vor einer starken Wärmebelastung, mit Temperaturen bis zu 36 Grad. Am Oberrhein und in der Region um Freiburg könnte sogar eine „extreme Wärmebelastung“ drohen. Folgende Bundesländer sind von der Warnung betroffen:

Baden-Württemberg

Bayern

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Thüringen

Wetter in Deutschland: „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze“

Aber wann genau warnt der DWD vor Hitze? Wenn die gefühlte Temperatur zwischen 32 und 38 Grad liegt, spricht der Wetterdienst von einer „starken Wärmebelastung“. Ab gefühlten 38 Grad wird vor einer „extremen Wärmebelastung“ mit Alarmstufe lila gewarnt. Diese Information wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf seiner Webseite bereitgestellt.

Laut DWD kann die Hitze besonders für ältere und pflegebedürftige Menschen zur Belastung werden. „Vermeiden Sie also nach Möglichkeit die Hitze, insbesondere am Mittag und Nachmittag, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl“, so DWD-Meteorologe Sebastian Schappert. Es gibt jedoch einige Tipps, um die Hitze in der Wohnung besser ertragen zu können.

Der Hitzesommer kehrt nach Deutschland zurück: Nach starken Unwettern mit Überschwemmungen steigen die Temperaturen teils auf bis zu 36 Grad. © Patrick Pleul/dpa

Wetter in Deutschland – so werden die kommenden Tage

Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen in Norddeutschland zwischen 23 und 29 Grad, im Rest des Landes steigen die Werte auf 30 bis 35 Grad. Die Luft kann teilweise sehr schwül sein. In der Nacht zum Montag (21. August) kühlt es dann auf 21 bis 17 Grad ab. Im Norden sind sogar zwölf Grad möglich.

Ab Dienstag (22. August) wird die Hitze im Norden und der nördlichen Mitte leicht nachlassen. Hier werden dann Temperaturen zwischen 23 und 30 Grad erwartet. „Anders sieht es jedoch im Süden aus. Dort kann sich die schwüle und heiße Luft bei bis zu 36 Grad voraussichtlich noch bis nächsten Donnerstag halten“, sagte Schappert. Es stehen sogar teilweise tropische Nächte bevor, das bedeutet, die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.