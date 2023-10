Beginn der Winterzeit: Jetzt wird an der Uhr gedreht – Zeitumstellung an diesem Wochenende

Ende Oktober ist es wieder so weit. Es wird wieder die Zeit umgestellt. Doch wann genau findet die Zeitumstellung dieses Jahr statt?

München – Eine Stunde vor oder eine Stunde zurück? Eine Frage, die sich viele Menschen stellen, sobald die Zeitumstellung wieder näher rückt. Auch jetzt steht sie wieder vor der Tür. Die Sommerzeit ist nun komplett vorbei und der Herbst hat Einzug gehalten. Damit werden auch die Tage immer kürzer und die Sonne geht jeden Tag etwas früher unter. Ab nächster Woche hält die Dunkelheit dann noch früher Einzug, denn die Uhren werden wieder auf Winterzeit umgestellt.

Zeitumstellung: Winterzeit beginnt ab 29. Oktober

Jedes Jahr wird die Zeit am letzten Sonntag im Oktober, sowie am letzten Sonntag im März umgestellt. Diesen Oktober fällt der Termin damit auf den 29. Oktober, also auf die Nacht von kommendem Samstag auf Sonntag. Um drei Uhr Nachts wird die Uhr um eine Stunde auf zwei Uhr zurückgestellt. Der Sonntag hat also 25 Stunden. Ab dann ist es morgens zwar wieder früher hell, abends aber auch zeitiger dunkel.

Winterzeit oder besser: Normalzeit Winterzeit ist eigentlich nur ein umgangssprachlicher Begriff. Denn bei der Winterzeit handelt es sich um die Normalzeit, also die mitteleuropäische Zeit (MEZ). Quelle: ardalpha.de

Negative Folgen durch Zeitumstellung – immer wieder Kritikpunkte

Über die Zeitumstellung wird immer wieder diskutiert. Gründe dafür sind auch die negativen Folgen, die dadurch entstehen können. Laut Europäischer Kommission häufen sich Verkehrsunfälle kurz nach der Umstellung der Zeit, aber auch gesundheitliche Folgen führen zu Kritik. Zudem steht auch die geringe Energieeinsparung im Mittelpunkt. Doch nicht in jedem Land gibt es eine Zeitumstellung. Lediglich in 60 Ländern ist sie gängige Praxis. Die meisten davon sind in Europa, Nordamerika oder Ozeanien angesiedelt. Länder wie China, Russland oder die Türkei dagegen haben sie erst gar nicht eingeführt oder bereits wieder abgeschafft.

Übrigens: ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird, kann man sich ganz einfach merken. Denn im Frühling stellt man die Gartenmöbel nach draußen. Die Uhr wird nach vorne gestellt. Im Herbst werden die Gartenmöbel wieder rein geräumt. Die Uhr wird also zurückgestellt.